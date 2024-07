Dejan Dogaja je s svojim bendom predstavil novo skladbo Obljubim , za katero so posneli tudi videospot. Gre za njegovo prvo avtorsko skladbo, za katero je napisal melodijo in besedilo. "Verjamem, da takšne pesmi od mene marsikdo ni pričakoval," je povedal glasbenik in dodal, da si želi pesem, ki je v osnovi poročna balada, zapeti tudi na svoji poroki.

Kot je povedal, je pesem stara približno šest let. "Takrat smo posneli prvi demo posnetek, potem pa se iz tega ni zgodilo nič. Vsake toliko časa sem se spomnil nanjo in jo komu pokazal, saj sem sprva želel, da bi jo posnel kakšen narodnozabavni ansambel, potem pa sem jo letos pomladi še enkrat pokazal svoji ekipi in se odločil, da jo bomo posneli mi. Če sem iskren, od te pesmi ne pričakujem popolnoma ničesar," je pojasnil.

Dodal je: "Vem, da to ni moj stil glasbe, ampak sem jo preprosto moral posneti in izdati. Vendarle je to moja edina avtorska pesem do zdaj in sem nanjo tako ali drugače zelo ponosen. Upam, da bo všeč tudi vam. Mislim, da bom zdaj večkrat napisal kakšno avtorsko pesem."

Poglejte videospot:

V videospotu tudi temnolasa lepotica iz Laškega

Poročno balado je skupaj z Dejanom Dogaja, čigar pravo ime je Dejan Krajnc, odpela Taja Padežnik, ki se je njegovemu bendu kot spremljevalna vokalistka pridružila v začetku letošnjega leta. Temnolaska iz Laškega priznava, da na odru vedno bolj uživa. "V bendu se počutim res zaželeno. Fantje so me zelo lepo sprejeli in med nami je res dobra energija. Mislim, da se tudi na odru vidi, kako se zabavamo in uživamo v glasbi," je povedala Taja in dodala: "To je pravzaprav prva pesem in videospot, ki sem ju posnela. Najprej smo posneli avdio izdelek v studiu Tadeja Miheliča. Bili smo zelo pridni, saj smo celoten komad posneli v enem popoldnevu, ki se je sicer zavlekel pozno v noč."

Videospot za pesem so posneli na gradu Štatenberg, ki s svojo čudovito okolico pričara pravo romantično vzdušje. "Snemanje videospota je bilo precej težje, saj smo imeli prejšnji dan nastop in je za lepotni spanec zmanjkalo časa. Zanimivo je bilo nastopati pred kamero, saj sem se, kot že rečeno, tudi s tem srečala prvič," je še povedala mlada pevka. Krajnc pravi, da je Padežnikova "odlična vokalistka, pa tudi na odru skupaj super delujemo". "Res sem vesel, da se je pridružila naši ekipi in da smo skupaj ustvarili našo novo poročno pesem," je izpostavil.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Pesem želi zapeti na svoji poroki

Aranžma za skladbo je napisal njihov basist Maroš Košir Novak, študent jazz kontrabasa. Posnel je tudi večino inštrumentov. "Res je talentiran in ponosen sem, da vikende preživljamo skupaj na odru," je o njem povedal Krajnc. Pravi, da je časa za počitek trenutno bolj malo. "Od februarja smo namreč vsak vikend na odrih, maja smo na primer imeli kar 17 nastopov, tudi med tednom. Delovni bodo tudi poletni meseci, ampak na odru res uživamo, čeprav smo marsikdaj neprespani, si z nastopi napolnimo baterije in dušo. Vsi smo hvaležni, da lahko delamo to, kar delamo najraje. Si bomo pa julija tudi mi vzeli deset dni časa za morje in dopust."

Poudarja, da si želi pesem, ki je v osnovi poročna balada, v prihodnosti zapeti tudi na svoji poroki. "Ko je ta pesem nastala, si še nisem predstavljal svoje poroke. Ampak kot sem že večkrat povedal, so moja trideseta leta tukaj in mislim, da je tudi ta korak vse bližje. Verjetno bo najprej čas za novega družinskega člana ali članico, čez nekaj let pa tudi za poroko," je povedal.

In zaključil: "S Kiaro takih stvari ne načrtujeva, saj veva, da se bodo zgodile spontano, ko bo pravi čas za to. Veva pa, kje se želiva poročiti in kako bo vse približno videti. Ta skladba je res moja in vem, da bo to čudovit način, kako izpovedati svojo ljubezen, ko bo prišel najin dan."

Dejan Dogaja z izbranko Kiaro Haas, s katero sta se spoznala na maturantskem plesu v Mariboru. Foto: Mediaspeed

Preberite tudi: