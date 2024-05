Kot so povedali člani enega izmed trenutno najbolj priljubljenih slovenskih narodnozabavnih ansamblov, bodo ob vznožju gora obiskovalcem koncerta predstavili vse svoje nove pesmi z nedavno izdane plošče ter zaigrali številne druge. Dogodek bo potekal na travnatem prizorišču, ki so ga poimenovali Alpska arena pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, do katerega je iz Preddvora dobrih dvajset minut hoje.

Poleg svojega programa pa so Fehtarji povabili tudi goste in ogrevalne zasedbe. Koga vse, izveste v videu:

Kot pravijo Fehtarji, so obvezna oprema za Gojzar tanc gojzarji (pohodniški čevlji) in tudi irharce (moške irhaste hlače iz gamsove kože). Foto: Žan Zajc

Njihov največji projekt letos

"25. maja se bo torej odvil že drugi Gojzar tanc, ki je naš najpomembnejši projekt v letošnjem letu. Prvi namen tega koncerta ob izdaji novega albuma je, da se bomo imeli lepo ob dobri glasbi, v objemu slovenskih gora. In kot že samo ime pove, je ta koncert poseben že zaradi tega, ker morajo obiskovalci priti v pohodnih čevljih ali gojzarjih, da dobimo tisto pristno hribovsko vzdušje," je ob predstavitvi dogodka povedal Matic Plevel, član Fehtarjev.

V ponedeljek je skupina izdala nov album z naslovom Zan'ga dej, na katerem je enajst pesmi, med njimi štiri priredbe, vse ostale pesmi pa so avtorske. Album zaznamujeta harmonika in podeželski rock'n'roll, v njih pa Fehtarji opisujejo podeželske navade, ljudi, ki jih tu srečujejo, in kraje, od koder prihajajo.

Dejan Dogaja: Končno je Gorenjska spet dobila ustvarjalca, ki se z dušo in srcem in pesmijo poklanja tej lepi deželi

Čeprav na dogodku Fehtarjev tokrat ne bo nastopil, je glasbenik Dejan Dogaja oziroma Dejan Krajnc povedal nekaj besed o zasedbi, s katero je precej povezan. "S Fehtarji sem zelo povezan, z njimi tudi kdaj nastopam in delček pesmi tudi odpojem, tudi njihove prve Najboljši sem, kjer sem nastopil v videospotu. Nastopal sem že na njihovem dogodku Traktor, ki je bil njihov prvi večji. Tako, da se že veselim 25. maja in upam, da jim bo vreme služilo. Ta razgled tukaj je res nekaj posebnega in verjamem, da se bo tukaj zbralo več kot štiri ali pet tisoč ljudi. Končno je Gorenjska po dolgem času spet dobila eno skupino glasbenikov oziroma ustvarjalca, ki se z dušo in srcem in pesmijo poklanja tej lepi deželi," je povedal za Siol.net.

"Končno je Gorenjska po dolgem času spet dobila eno skupino glasbenikov oziroma ustvarjalca, ki se z dušo in srcem in pesmijo poklanja tej lepi deželi," je za Siol.net povedal Dejan Dogaja (Dejan Krajnc). Foto: Žan Zajc

"Z mojim prejšnjim bandom sem se veliko udejstvoval v narodno-zabavni glasbi, bom pa tudi zdaj v eri Dejana Dogaja zagotovo poskrbel za harmoniko, že zdaj jo lahko slišite na vsakem našem nastopu, jo bo pa mogoče slišati tudi v kakšni naši novi avtorski skladbi," je odgovoril na vprašanje, ali se bo v svoji karieri tudi sam vrnil v narodnozabavne vode.

Dejan Dogaja je prepričan tudi, da je narodnozabavna glasba svoj prvi preboj doživela že leta nazaj, ko so Modrijani napolnili vsak prostor, kjer so se pojavili. "Zdi se mi, da je bila narodnozabavna glasba s harmoniko po dolgem času z Modrijani, Gadi in tudi Poskočnimi nekje na vrhuncu, vmes smo zaplavali v druge vode, zdaj pa je harmonika z nekim novodobnim pristopom spet v ospredju," je še dodal Dejan Dogaja in povedal, da je tudi glasba v nenehnem spreminjanju tako kot cene, nepremičninski trg in inflacija.

Potrebuješ: Narodnozabavna glasba lahko konkurira katerikoli glasbi

Na dogodku bodo z dvema pesmima gostje tudi skupina Čuki. "Če bo Bog dal, da bo 25. dobro vreme, bomo nastopili z dvema pesmima, z eno že kar himno: Greva gor v hribe in pa priredbo pesmi Pancer tanc, ki so jo Fehtarji za svoje potrebe preuredili v Gojzar tanc," je za Siol.net povedal ustanovitelj skupine Čuki Jože Potrebuješ.

"Vesel sem, da peljejo naprej to slovensko linijo, saj tovrstna glasba lahko konkurira katerikoli drugi glasbi. Zato podpiram tudi take njihove velike projekte, ki jih pripravljajo Fehtarji ali pa Modrijani," je povedal Potrebuješ. Foto: Žan Zajc

"Fehtarji so se zgodili pred nekaj leti, že prej smo se poznali in vedel sem tudi s kakšnimi nameni to počnejo in sodelovali smo tudi pri njihovi prvi pesmi. Takrat se še ni vedelo, da bo to povzročilo tak 'bum', a v njihovo zgodbo smo verjeli," je povedal Potrebuješ in dodal, da je vesel in ponosen, da so Fehtarji uspeli tudi na osnovi skupin Čuki in Pop Design.

"Vesel sem, da peljejo naprej to slovensko linijo, saj tovrstna glasba lahko konkurira katerikoli drugi glasbi. Zato podpiram tudi take njihove velike projekte, ki jih pripravljajo Fehtarji ali pa Modrijani," je še povedal.

"Narodnozabavna je ena od ključnih slovenskih zvrsti"

Ob vse večjem preboju, ki jo doživlja narodnozabavna glasba smo spregovorili tudi o tej tematiki. "Čuki smo leta 2000 na nek način naredili nek zasuk, da se je ansambel zabavne glasbe upal tudi spogledovati z narodnozabavno glasbo. Kasneje je temu zgledu sledilo veliko narodnozabavnih ansamblov," je povedal in dodal, da se je takrat samo čakalo, da bo nekdo zbral pogum in "da bo tudi RTV Slovenija narodozabavno glasbo predvajala v najbolj gledanih terminih in se bo vrnil slovenski naboj s slovensko pesmijo na čelu."

Kot je poudaril, so bili takrat še živi Avsenik, Slak in skupaj so, tudi s pomočjo različnih oddaj, to glasbo in tradicijo pomagali prenesti na mlajše generacije. "Nadgradnje so se kasneje vsekakor zgodile z Modrijani in številnimi novejšimi narodnozabavnimi glasbeniki, ki so se jim pridružili tudi Jan Plestenjak in konec koncev tudi Big Foot Mama, ki so doumeli, da je glasba ena in da je slovenska narodnozabavna ena od ključnih slovenskih zvrsti, ki jo moramo Slovenci gojiti in biti nanjo ponosni," je zaključil Potrebuješ.

