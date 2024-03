Vedno bolj prepoznavna narodnazabavna zasedba Fehtarji se je zadnje dni mudila v Dallasu v ZDA, kjer so obiskali tekmo Dallas Mavericksov in se prvič srečali z Luko Dončićem, ki velja za njihovega velikega oboževalca. Ob tem naj bi v ZDA pripravili tudi enega izmed svojih novih projektov.

Skupina Fehtarji se je nedavno v razširjeni zasedbi odpravila v ZDA, natančneje v Dallas, kjer so obiskali tekmo slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića. Ni skrivnost, da Dončić priljubljeno slovensko skupino rad posluša tudi v Ameriki, saj njihove skladbe večkrat deli tudi na svojih družbenih omrežjih.

Kako so Fehtarji s priredbo besedila pesmi Zetor ob pomoči pevca Luke Seška in pevke Saše Lešnjek razveselili in v dobro voljo spravili Luko Dončića, si poglejte v spodnjem videoposnetku:

Za frajtonarico oz. diatonično harmoniko je poprijel tudi oboževalec skupine Fehtarji, slovenski košarkarski as Luka Dončić. Foto: Žan Zajc

Fehtarji: Luka je fant na mestu

Na tekmo v American Airlines Center so se odpravili v irharicah, z diatonično harmoniko, baritonom in kitaro. "Na tekmi nas je najbrž slišala vsa dvorana, saj smo težko skrili navdušenje in ponos," so povedali Fehtarji. Največje veselje pa je zanje sledilo po tekmi, ko so se z našim košarkarskim asom tudi spoznali. "Luka nam je vsem podaril svoje podpisane drese, z veseljem nas je tudi sprejel in samo potrdimo lahko, da je res fant na mestu. Ta dan si bo brez dvoma zapomnil vsak izmed nas. Luka, kapo dol," so dodali fantje iz skupine Fehtarji.

Fotogalerija 1 / 8

"Čas je bil, da gremo Fehtarji tudi v živo navijat za Luko, ki po svetu dviga prepoznavnost naše male države. Luka je preprosto legenda in verjamemo, da smo vsi Slovenci zelo ponosni nanj," so ob obisku še povedali Fehtarji, ki so v Ameriki prijetno združili s koristnim. Kot so dodali, jim urniki ne dopuščajo, da bi v Ameriki ostali dlje časa, zato se že kmalu odpravljajo nazaj v domovino. Kljub temu pa so ob obisku ZDA doživeli veliko lepega in pripravili material za vse prihajajoče projekte.

Ogledali so si tudi znamenitosti mesta Dallas, spoznali njihovo kulturo ter preizkusili njihovo hrano, znamenite teksaške zajtrke, obiskali lokale in kraj Forth Worth, kjer so se preizkusili v jahanju bika in konjev ter se vozili s kočijo.

Srečali so se tudi z Markom Miličem

Poleg Luke Dončića pa so imeli v Dallasu priložnost spoznati Marka Miliča, prvega slovenskega košarkarja, ki je zaigral v ligi NBA, in kondicijskega trenerja Luke Dončiča Anžeta Mačka.

25. maja Fehtarji pripravljajo Gojzar tanc – veliki spektakel na prostem, pod gorami. Prizorišče so poimenovali kar Alpska arena. Pred koncertom pa bodo izdali še singel in svoj novi istoimenski album.

Oglejte si še: