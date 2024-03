Skrb zaradi Dončića, sanjski niz Dallasa se je nadaljeval

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je predčasno končal obračun z Golden State Warriors, potem ko je začutil bolečine v levi stegenski mišici. A to ni zaustavilo pohoda Dallas Mavericks k četrti zaporedni zmagi. Gostje iz Kalifornije, ki so igrali brez Stepha Curryja, so padli s 109:99, Dončićeve številke pa so se ob predčasnem zaključku dvoboja zaustavile pri 21 točkah, 9 asistencah, 3 skokih in 6 izgubljenih žogah - s tem se je končal tudi njegov sanjski niz trojnih dvojčkov. Mavs so se z novim uspehom dodobra približali mestom, ki neposredno vodijo v končnico.

Dallas Mavericks : Golden State Warriors 109:99 Irving 23, 10 as., 8 sk., Dončić 21 (za 3 1/6, za 2 6/12, prosti meti 6/8), 9 as., 3 sk., 6 izg. žog v 30 min., Livelly II 12., 8 sk., Wasgington in Green 11, Gafford 10, 7 bl., 6 sk.; Kuminga 27, Wiggins 17,

Luka Dončić je pred zadnjo tekmo Dallasa prejel priznanje za najboljšega igralca 20. tedna zahodne konference v ligi NBA, ki si ga je prislužil z norimi predstavami v zadnjem času. Slovenec je na zadnjih sedmih tekmah vselej dosegel trojni dvojček, ob tem je na šestih vpisal še več kot 30 točk. To je torej sedem zaporednih trojnih dvojčkov z 20 točkami za Dončića, s čimer se je izenačil z Oscarjem Robertsonom (1961) in Michaelom Jordanom (1989) za največ zaporednih trojnih dvojčkov z 20 točkami v zgodovini lige NBA.

Vrhunci dvoboja med Dallas Mavericks in Golden State Warriors

Niz trojnih dvojčkov se je končal proti Golden State Warrios, zato pa se ni končal zmagoviti niz Dallasa, ki je vknjižil četrto zaporedno zmago. A skrbi poškodba Luke Dončića. Po 30 minutah igre je dal signal trenerji Jasonu Kiddu, da zaradi bolečin v levi stegenski mišici ne more več nadaljevati obračuna. Dobrih 20 sekund je vsega igral v zadnji četrtini, posledično pa so tudi njegove številke ostale bolj skromne v primerjavi s prejšnjimi tekmami. Za zmago je prispeval 21 točk (met za 3 1/6, za 2 6/12, prosti meti 6/8), 9 asistenc, tri skoke, izgubil je tudi šest žog, ob njegovi prisotnosti na parketu American Airlines Arene pa si je Dallas priigral 14 točk naskoka.

Vrhunci igre Luke Dončića

Najboljši posameznik tokratnega večera je bil Kyrie Irving, ki se je zaustavil pri 23 točkah, 10 asistencah in 8 skokih. Le dva skoka sta mu torej zmanjkala, da bi vknjižili trojni dvojček. Pri gostih, ki so morali igrati brez prvega zvezdnika Stepha Curryja in Draymonda Greena, je bil strelsko s 27 točkami najbolj navdahnjen Jonathan Kuminga.

Gafford streljaj od rekorda lige NBA, ki je v lasti legende

Prav poseben podvig pa je tokrat uspel novincu v vrstah Dallasa Danielu Gaffordu, ki je dobesedno zaklenil Dallasovo raketo in podelil kar sedem blokad.

Center Mavs je tudi tokrat zapustil parket s stoodstotnim metom iz igre. Zadel je vseh pet in je zdaj že pri 33. zaporednih zadetih metih iz igre. Da bi presegel rekord legende lige NBA Wilta Chamberlaina iz leta 1967, mu manjkajo le še trije zadeti meti.

Daniel Gafford je zadel že 33 zaporednih metov iz gre. Foto: Guliverimage

Gafford je začel na mestu prvega centra, njegova zamenjava Dereck Lively II pa je končal dvoboj pri 12 točkah, osmih skokih in dveh blokadah. Na ponedeljkovi zmagi proti Chicagu Bulls je ta dvojec skupaj dosegel 42 točk, 14 skokov in štiri blokade ter zadel 20 od 21 metov iz igre. Z njuno prisotnostjo ima zdaj Dallas naposled le centrsko navezo, ki so jo navijači vse od vstopa Dončića v teksaško organizacijo pogrešali, hkrati pa mu jo zavida marsikatero moštvo v najmočnejši ligi na svetu.

"Gaff igra dobro in lepo ga je imeti v prvi peterki," je dejal Kidd. "To ne pomeni, da v določenem trenutku ne bi dali Derecka nazaj v začetno postavo. To je štafetni tek. Enkrat Gaff prevzame štafetno palico, drugič D-Live in izmenjaje opravita svoj del posla na visoki ravni. Zelo zanimivo ju je gledati," je še dodal prvi mož stroke.

Tekma je bila sicer večino časa izenačena. Po prvi četrtini sta bili moštvi poravnani pri 27:27, na odmor so gostitelji šli s prednostjo pri 48:42. Naskok šestih točk so ohranili tudi pred vstopom v zadnji del obračuna, ko so vodili s 76:70. Ključen je bil niz 16:4 v zadnji četrtini, ki ga je po podaji Dončića z zabijanjem zaključil Gafford (92:74). Ravno takrat pa je parket predčasno zapustil slovenski košarkarski dragulj.

Odgovor glede Dončića bo znan kmalu

Mavs so po uspehu nad velikim tekmecem v boju za neposredni vstop v končnico zdaj pri 38 zmagah, Golden State jih ima na desetem mestu, ki še zagotavlja dodatne kvalifikacije, 34. A bi tudi Dallas, ki je v tej sezoni obakrat preskočil Bojevnike, v tem trenutku še moral igrati dodatne kvalifikacije, saj zaseda osmo mesto na Zahodu. Vendar je med njim in šestim Sacramentom vsega en poraz razlike (identičen izkupiček ima tudi sedmi Phoenix), medtem ko se lahko peti New Orleans Pelicans pohvalijo z zmago več. V zaključku rednega dela, ki ga bodo ekipe zaključile po 82 odigranih tekmah, se torej obeta neizprosen boj za neposredno vstopnico za končnico.

Foto: Reuters

A bolj skrbi poškodba Luke Dončića, za katerega še ni jasno, koliko časa bo odsoten z igrišč. Verjetno ga težko pričakujemo, da bo že nared v noči na petek, ko bo Dallas gostoval pri drugi ekipi zahodne konference Oklahomi City Thunder.

"Bomo videli, kako bo jutri. Takrat bomo imeli odgovor," je Kidd odgovoril na vprašanje, kakšno je zdravstveno stanje prvega zvezdnika teksaškega moštva. Vprašanje je, če se bo sploh usedel na letalo, saj ekipo nato v nedeljo na domačih tleh čaka nov zahodni derbi, ko v goste prihajajo Denver Nuggets z Nikolo Jokićem na čelu - tekma bo že ob 20.30 po slovenskem času.

Kralji boljši od Lakersov, DeRozan junak Bullsov

V obračunu sosedov Dallasa iz lestvice so košarkarji Sacramento Kings s 120:107 ugnali Los Angeles Lakers. Kralji imajo tako ob odigrani tekmi manj še naprej poraz manj od Dallasa na sedmem mestu zahoda, Lakers pa so na devetem mestu s izkupičkom 36-31. Odločilno prednost si je domača ekipa priigrala v tretji četrtini, v kateri so jezerniki zmogli le 17 točk. Najboljši strelec Sacramenta je bil Harrison Barnes s 23 točkami, pri Lakersih je Austin Reaves dosegel 28 točk, od tega sedem trojk iz 12 poskusov, Anthony Davis je 22 točkam dodal deset skokov.

Chicago je po podaljšku s 132:129 ugnal Indiano. Junak srečanja je bil DeMar DeRozan. Ta je štiri sekunde pred koncem rednega dela ob zaostanku Bullsov ob zaostanku s 115:117 namerno zgrešil drugi prosti met, zatem pa je bil Chicago uspešen pri skoku. DeRozan je nato v zadnjem napadu v zadnji sekundi z zahtevnim metom iz fadeawaya izsilil podaljšek. Zatem je blestel še v podaljšku, v katerem je dosegel devet točk, skupno pa jih je prispeval kar 46, ujel je še devet odbitih žog. Myles Turner je za Indiano dosegel 27 točk.

Koš za podaljšek:

Liga NBA, 13. marec:

Lestvica: