Nova rapsodija čarovnika Dončića. To je Dallas, ki si ga tako želi! #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je popeljal Dallas Mavericks do prepričljive zmage v Chicagu (127:92). Dallas si je odločilno prednost priigral že v sanjski uvodni četrtini (44:16), 25-letni Slovenec pa je vpisal nov trojni dvojček (27 točk, 12 skokov in 14 asistenc). Na tekmi sta tudi po njegovi zaslugi izstopala centra Dereck Lively II (22 točk, največ v karieri) in Daniel Gafford (20 točk, največ v dresu Dallasa), ki se je podpisal pod prav poseben rekord. Dallas je prejel najmanj točk v tej sezoni in si izboljšal možnosti za preboj na mesta, ki vodijo neposredno v končnico. Phoenix je zmagal v Clevelandu in ohranil prednost pred telički.

Chicago Bulls : Dallas Mavericks 92:127 (16:44, 42:62, 64:98)

Učinek Luke Dončića: 27 točk (za tri 6/15, za dve 3/8, prosti meti 3/4), 12 sk., 14 as., 1 ukr. žoga in 2 izg. žogi v 33 minutah in 47 sekundah

Najboljši strelci: Bitim 17, DeRozan in Vučević 13, White 12, Phillips 11; Dončić 27, Lively II 22 (11/12 iz igre), Gafford 20 (9/9 iz igre), Irving 14, Hardy 11

To je bil prekrasen dan za Luko Dončića in navijače Dallasa. Pred srečanjem je prejel priznanje za najboljšega igralca tedna zahodne konference v ligi NBA, s tem dokazal, kako njegova čudežna statistika, s katero v zadnjih tednih razvaja košarkarske sladokusce, ne more ostati prezrta, nato pa je vse skupaj dokazal še na parketu v Chicagu.

Vrhunci dvoboja v Chicagu:

Svojo ekipo je popeljal do imenitne zmage, na kateri je padlo ogromno mejnikov, najlepši pa je bil prizor po srečanju, ko se je na licih presrečnega Dončića zarisal ogromen nasmeh.

Luka Dončić in P.J. Washington sta tako doživljala zaključek srečanja, ki sta ga spremljala s klopi. Foto: Guliverimage

Prvi zvezdnik Dallasa se je iskreno razveselil prepričljive zmage (127:92), ki je utrdila samozavest Kiddovim varovancem. To pa je še kako dobrodošel podatek pred napornim nadaljevanjem sezone, ko že v noči na četrtek prihaja nov zahteven izziv, saj v Teksas prihaja zmag lačen Golden State.

NBA Players of the Week for Week 20.



West: Luka Doncic (@dallasmavs)

East: DeMar DeRozan (@chicagobulls) pic.twitter.com/8Cxyb7OHGT — NBA (@NBA) March 11, 2024

Najboljša četrtina Dallasa v tej sezoni?

Košarkarji Dallasa so pripotovali v Chicago z jasnim ciljem. Prišli so po novo zmago, s katero bi nadaljevati pozitivni niz in se približali mestom, ki vodijo neposredno v končnico. In res. Začeli so tako suvereno, da so v vetrovnem mestu odigrali popolno uvodno četrtino, s katero so odpihnili nemočne gostitelje. Dogajalo se je marsikaj, ekipa Dallasa je spominjala na dobro naoljen stroj, ki je bil tako sproščen in razigran, da so se v očeh najbolj optimističnih navijačev že obudile sanje, s katerimi so imeli opravka že ob zadnjem nizu sedmih zaporednih zmag. Takrat se je govorilo marsikaj, a je nato rezultatsko veliko manj uspešno nadaljevanje ohladilo evforične oboževalce Luke Dončića in Dallasa. Po takšni predstavi, kot so jo telički pokazali v Chicagu, govora je zlasti o uvodnih 12 minutah, pa so Mavericks znova predstavili širok potencial, s katerim bi lahko v tej sezoni prekrižali načrte še mnogim velikanom in favoritom.

Odkar je dopolnil 25 let, ne preneha navduševati s trojnimi dvojčki. Foto: Reuters Kaj se je sploh dogajalo na parketu? Čeprav ni Kyrie Irving v prvi četrtini prispeval niti ene točke, je šlo Dallasu kot po maslu. Prednost je marljivo rasla iz minute v minuto, na koncu so Mavericks dobili prvo četrtino kar s 44:16! In to v slogu, saj je ob zvoku sirene zadel trojko Josh Green. Na parketu je najbolj izstopal Luka Dončić. Trenutno najbolj vroči posameznik lige NBA, o tem pričajo tako številke kot tudi prejeta priznanja, ki jih je v zadnjem obdobju vse več, se je poigraval s tekmeci. Zgolj v uvodnih 12 minutah je prispeval 15 točk, 6 asistenc in 6 skokov! To je izkupiček, ki bi si ga želel marsikdo na tekmi lige NBA, samozavestnemu Slovencu pa je uspel že na začetku srečanja.

Daniel Gafford je na zadnjih štirih tekmah zadel 28 zaporednih metov iz igre. To je nov rekord lige NBA od leta 1996. Prejšnjega (35) si lasti legendarni Wilt Chamberlain:

Daniel Gafford’s last 4 games:



16 PTS - 10 REB - 100% FG

12 PTS - 7 REB - 100% FG

17 PTS - 7 REB - 100% FG

20 PTS - 7 REB - 100% FG



100% FG (28/28 FGM) 🤯🔥 pic.twitter.com/hEP9IRnv5O — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 12, 2024

Obramba Chicaga se je Dončića lotila s podvajanjem, a je prvi strelec lige NBA vselej našel rešitev, kako to izkoristiti v prid ekipe. Marljivo je iskal proste soigralce, zlasti najbolj visoka. Sprva je s podajami pod koš razveseljeval Daniela Gafforda, ki je bil znova nezgrešljiv in postal nosilec novega rekorda, saj ga od leta 1996 v ligi NBA ni bilo junaka, ki bi zbral večje število zaporednih zadetih metih iz igre (Gafford je že pri 28), nato pa še novinca Derecka Livelyja II. Mladi center je v Detroitu manjkal, tokrat pa se je vrnil in bil ekipi v ogromno pomoč.

Dončićeve filigranske podaje, ob katerih sta prišla do izraza njegova košarkarska inteligenca in občutek elegance, s katerim se lahko v ligi NBA pohvali le malokdo, so delale razlike. Chicago je bil razglašen, najvišji košarkarji Dallasa so jih spravljali v težave, obenem pa so zaigrali zavzeto in premišljeno še v obrambi. Biki, ki niso bili pri metu, čeprav so računali tudi na najbolj vročega igralca vzhodne konference DeMarja DeRozana, so v prvi četrtini zmogli doseči le 16 točk.

Chicago se je najbolj približal na -18

Ko se je Dončić na začetku druge četrtine že tradicionalno preselil na klop, je Chicago za trenutek le začutil svobodo in začel v napadu povzročati težave. Z delnim rezultatom 7:0 se je malenkostno približal Dallasu, ki pa je po nekaj kriznih minutah tudi brez Dončića znal vzpostaviti ritem, s katerim je zadrževal ogromno prednost. Ko je sredi četrtine vstopil v igro še slovenski velemojster, je hitro zaživela radoživa distribucija všečnih asistenc.

Najbolj sta jih izkoriščala centra Gafford in Lively. Daljše obdobje, ki ga je prebil na klopi, je očitno ohladilo Dončića, kar se tiče njegovih točk v napadu. Do konca prvega polčasa, ki ga je Dallas dobil za okroglih +20, čeprav je v drugi četrtini vsega skupaj dosegel le 18 točk, se ni več vpisal med strelce, se je pa po drugi strani toliko bolj približal trojnemu dvojčku. Prvi del je končal pri 15 točkah, 9 asistencah in 8 skokih, tako da je že pošteno zadišalo po novem trojnem dvojčku.

Prvič, odkar je dopolnil 25 let, ni Luka Dončić na srečanju lige NBA dosegel vsaj 30 točk. Foto: Reuters

Dončićeva rapsodija se je nadaljevala tudi v tretji četrtini. Nesebično je delil asistence, ob nekoliko slabšem metu iz igre, proti koncu dvoboja ni bil več toliko uspešen, pa mu je do nadaljevanja neverjetnega podviga, že sedmega trojnega dvojčka ob najmanj 30 doseženih točkah, zmanjkalo le malo. Le tri točke. Želel jih je doseči, prebil na parketu še polovico zadnje četrtine, čeprav je imel Dallas v žepu že prednost, višjo celo od 30 točk, a mu ni uspelo.

Nekajkrat se je tudi malce prisilil in s tem malce pokvaril splošni vtis, a je bil toliko slajši pogled na semafor. Dallas je ob najboljši obrambni predstavi v tej sezoni, tako malo košev ni prejel še od nobenega, vknjižil nepričakovano visoko zmago v Chicagu, Dončić pa se je zadovoljil s 27 točkami, a tudi kraljevskim dodatkom, 12 skoki in kar 14 asistencami, s čimer je le še potrdil življenjsko formo.

Pozdrav prijateljev, Slovenca Luke Dončića in Črnogorca Nikole Vučevića. Konec avgusta bosta sodelovala na poslovilnem spektaklu Gorana Dragića v Stožicah. Foto: Guliverimage

Brez točk le Powell

Na seznamu strelcev se je vpisalo kar 13 košarkarjev Dallasa. Brez točk je ostal le tretji center Dwight Powell, čeprav ni manjkalo veliko, da bi zadel koš tudi on, a je zapravil enega izmed ''zicerjev''. V zadnji četrtini se je razigral mladi Jaden Hardy, dosegel v dobrih sedmih minutah kar 11 točk, pred tem je nekoliko izboljšal statistiko Irving (14 točk), poleg Dončića pa sta se v strelski ''klub 20'' vpisala še stanovska kolega Lively II (22) in Gafford (20).

Liga NBA, 11. marec:

Lestvica: