Obračun med Los Angeles Clippers in Milwaukee Bucks je pripadel slednjim, ki so na krilih Damiana Lillarda (36) in Giannisa Antetokounmpa (34 točk) zmagali s 124:117. Pomembno zmago so na krilih Anthonyja Davisa dosegli člani Los Angeles Lakers. Zmago Houstona je zagrenila poškodba Turka Alperna Senguna. Iz ZDA pa prihaja tudi novica o kazni za Rudyja Goberta, ki je zaradi geste na petkovi tekmi prejel kazen v višini sto tisoč ameriških dolarjev.

Dvoboj Milwaukee Bucks z Los Angeles Clippers je pritegnil ogromno pozornosti, šlo je namreč za derbi ekip, ki sta v svojih konferencah visoko na lestvici. Milwaukee je kalifornijsko ekipo premagal še drugič v sezoni. Na zadnjem srečanju, 5. marca, so Bucks zmagali s 113:106, pri čemer je Damian Lillard k zmagi prispeval 41 točk, tokrat so bili boljši s 124:117, Lillard pa je bil zopet najboljši strelec tekme s 36 točkami. Tem je dodal še 11 asistenc in 7 skokov. Tudi Giannis Antetokounmpo je bil razpoložen, k zmagi je prispeval 34 točk, 10 asistenc in 7 skokov. Najboljši strelec Cippersov je bil Norman Powell s 26 točkami.

Izjemen večer rekordnega Davisa

Vodilna ekipa zahodne konference Oklahoma City Thunder je doma s 124:93 premagala Memphis Grizzlies, Shai Gilgeous-Alexander In Cason Wallace sta k zmagi prispevala po 22 točk, Josh Giddey je vknjižil dvojni dvojček (16 točk, 10 skokov). Zmaga Oklahome ima grenak priokus, saj se je poškodoval Jalen Williams, ki si je zvil desni gleženj.

Anthony Davis je kot prvi košarkar v zgodovini lige NBA na eni tekmi dosegel vsaj 25 točk, 25 skokov, 5 asistenc in 5 ukradenih žog. Foto: Guliverimage

Oklahoma je pri 45 zmagah, 45. so v nedeljo lovili tudi člani tretje ekipe zahoda Minnesota Timberwolves, a so v Kaliforniji ostali praznih rok. Los Angeles Lakers so na krilih Anthonyja Davisa, ki je 27 točkam dodal kar 25 skokov, 7 ukradenih žog in 5 asistenc, ter LeBrona Jamesa (29 točk – 21 v drugem polčasu, 8 skokov, 9 asistenc) slavili s 120:109.

Davis je bil pred srečanjem zaradi poškodbe celo vprašljiv, na koncu pa je pisal zgodovino lige. Postal je prvi košarkar z vsaj 25 točkami, 25 skoki, 5 ukradenimi žogami in 5 asistencami na eni tekmi. Zadnji košarkar Lakersov s 25 točkami in toliko skoki je bil Shaquille O'Neal leta 2004. Kalifornijci so zdaj pri 36 zmagah ter devetem mestu zahoda. Tik pred njimi so Dallas Mavericks, ki bodo v noči na torek gostovali pri Chicago Bulls.

Alperena Senguna so morali z igrišča odpeljati na invalidskem vozičku. Foto: Guliverimage

Senguna odpeljali na invalidskem vozičku

Zmagali so tudi člani Houston Rockets, ki so po zaostanku za 13 točk in preobratu premagali Sacramento Kings s 112:104, a ob tem ostali brez prvega strelca Turka Alperna Senguna, ki je nerodno trčil z Domantasom Sabonisom, obležal v bolečinah, tako da so ga s parketa odpeljali na invalidskem vozičku. Kako resna je poškodba – Turek se je držal za koleno – še ni znano.

Philadelphia 76ers, ki še vedno čaka na vrnitev Joela Embiida, je v gosteh premagala New York Knicks z 79:73, Kelly Oubre ml. je ob zmagi dosegel 18 točk in zbral deset skokov.

Astronomska finančna kazen za Francoza Francoski košarkar Rudy Gobert, član Minnesota Timberwolves, je bil kaznovan s sto tisoč dolarji zaradi geste z denarjem. V petek zvečer je namreč gestikuliral proti sodniku in kritiziral sojenje, ker ni bil zadovoljen z odločitvijo delivca pravice. Izvršni podpredsednik NBA in vodja košarkarskih operacij Joe Dumars je sporočil: "Kazen upošteva pretekle primere Gobertevega vedenja, ki so bili škodljivi za NBA, kar zadeva javno kritiko sojenja." Rudy Gobert suggests sports betting has influenced the NBA referees:



“I think it’s hurting our game. I know the betting and all that is becoming bigger and bigger, but it shouldn’t feel that way.”



(via @JonKrawczynski, @joevardon) pic.twitter.com/E2dntYnZ4O — Legion Hoops (@LegionHoops) March 9, 2024 Gobertu so v zadnjih sekundah rednega dela petkove tekme, ki se je končala z zmago Cleveland Cavaliers nad Timberwolves s 113:104 v podaljšku, dosodili tehnično napako, ko je večkrat prste podrgnil skupaj, kar je namigovalo, da bi sodnik Scott Foster lahko bil podkupljen. Gesta Rudyja Goberta, ki je sodu izbila dno. Foto: Reuters Potem ko je bil dosojen šesti prekršek in je bil izključen, je Gobert ostal na parketu in naredil gesto, medtem ko je Foster odhajal k mizi za beleženje točk. Foster ni videl Goberta, a je sodnica Natalie Sago to opazila in dosodila tehnično napako. Po tekmi Gobert ni zanikal svojega dejanja in šel še korak dlje ter dejal, da lahko športne stave močno vplivajo na izid tekem. "Ponovno bom prevzel odgovornost," je rekel Gobert v petek zvečer. "Bom zlobnež. Sprejel bom kazen, vendar mislim, da škodi naši igri. Vem, da postajajo stave vse večje, a ne bi smelo biti tako." Pomočnik Minnesote Micah Nori, ki je zamenjal trenerja Chrisa Fincha, ko je ta zbolel tik pred začetkom tekme, je bil kritičen do Gobertevega vedenja. "Tehnični prekršek 27 sekund pred koncem tekme je po resnici povedano nesprejemljiv," je dejal Nori.

