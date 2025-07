Prva diplomata ZDA in Kitajske optimistična

Ob robu vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) sta se danes v Maleziji sestala kitajski zunanji minister Wang Yi in ameriški državni sekretar Marco Rubio. Strani sta srečanje označili za pozitivno in konstruktivno. Dogovorili naj bi se, da bosta v prihodnje okrepili stike in dialog, poroča francoska tiskovna agencija AFP.