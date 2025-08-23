Arsenal odvrgel petardo, Bijol grel klop, Tottenham utišal Etihad

V uvodnem sobotnem dejanju 2. kroga angleške premier lige je Tottenham v gosteh premagal Manchester City (2:0), njegov mestni tekmec Arsenal pa se je izkazal na domači tekmi proti Leedsu (5:0), na kateri je dvakrat v polno zadel Šved Viktor Gyökeres, Jaka Bijol pa je pri gostih grel klop in ni dočakal priložnost za krstni nastop na Otoku. Po dobri predstavi moštva, ki ni bila nagrajena z vsaj točko prav proti topničarjem, Benjamina Šeška in njegov Manchester United v nedeljo čaka gostovanje pri Fulhamu. Bo Šeško, ki po vstopu v drugem polčasu ni prišel do nobene prave priložnosti, tokrat začel od prve minute? V petek sta krog z londonskim obračunom odprla West Ham in Chelsea (1:5).

Sobota, 23. avgust:

Nogometaši Tottenhama so po dveh tekmah pri popolnem izkupičku šestih točk v angleškem prvenstvu. Tokrat so z 2:0 v gosteh premagali Manchester City.

Razmerja moči na igrišču ni spremenil niti vstop Rodrija. Foto: Reuters City je imel tokrat za razliko od prvega kroga in zanesljive zmage proti Wolverhamptonu (4:0) precej dela s tekmeci. Večino težav so si zakuhali sami. Drugi prejeti zadetek v sodnikovem dodatku prvega polčasa je bil posledica napake vratarja Jamesa Trafforda, ki je nespametno oddal žogo naravnost do nasprotnika, kar je po odbiti žogi kaznoval Joao Palhinha.

Še pred tem so gosti izkoristili visoko postavljeno domačo obrambno linijo in v nekaj potezah prišli do zadetka, pod katerega se je podpisal Brennan Johnson v 35. minuti. Sodniki so najprej označili prepovedan položaj, a temu ni bilo tako, zaradi česar je zadetek obveljal.

Tudi v drugem polčasu je imel več od igre Tottenham, izid pa se ni spremenil kljub nekaterim menjavam. Po poškodbi se je vrnil Rodri, a v igro meščanov ni vnesel prave ideje.

Arsenal se je znesel nad Leedsom

Viktor Gyökeres je dosegel svoja prva zadetka v dresu Arsenala na Otoku. Foto: Reuters Nogometaši Arsenala so v drugem krogu angleškega prvenstva s 5:0 premagali Leeds, pri katerem slovenski reprezentant Jaka Bijol ni dobil priložnosti za igro. Topničarji so po visoki zmagi skočili na vrh razpredelnice. Arsenal je deloval precej bolj učinkovito in povezano kot ob zmagi v prvem krogu proti Manchester Unitedu (1:0), pri katerem je takrat debitiral drugi Slovenec v premier ligi Benjamin Šeško.

Tudi tokrat so topničarji blesteli ob prekinitvah. Dva gola je tako po podaji iz kota v osrčje kazenskega prostora dosegel Jurrien Timber, in sicer za vodstvo z 1:0 ter 4:0.

Vmes sta bila natančna še Bukayo Saka prav po podaji Timberja ob koncu prvega polčasa ter novinec v dresu topničarjev Viktor Gyökeres po samostojni akciji v 48. minuti. Šved, ki bo čez slaba dva tedna z reprezentanco v kvalifikacijah za SP gostoval v Stožicah proti Sloveniji, je ob koncu dvoboja postavil še piko na i z zadetkom z bele pike. Leeds si ni priigral izrazitih priložnosti, a tudi po visokem porazu ostaja v sredini lestvici po slavju v prvem krogu proti Evertonu (1:0).

Bijol, ki je to poletje za 18 milijonov evrov prestopil iz Udineseja, je po dveh krogih še brez nastopa za Leeds. Dvoboj prvega kroga je izpustil zaradi kazni ob koncu minule sezone italijanskega prvenstva, danes pa je obsedel na klopi.

Drugi najmlajši vseh časov Je pa na tekmi v dresu Arsenala debitiral komaj 15-letni Max Dowman, ki velja za enega največjih talentov angleškega nogometa. S tem je postal drugi najmlajši debitant (15 let, 236 dni) v premier ligi za prav tako članom Arsenala Ethanom Nwanerijem (15 let, 181 dni). Max Dowman je dočakal prvi nastop v članski zasedbi Arsenala. Foto: Reuters Na tekmi je Dowman, ki bo zadnji dan tega leta praznoval 16. rojstni dan, deloval zelo zrelo, priigral pa je tudi enajstmetrovko za zadnji zadetek na tekmi.

Ostale popoldanske tekme so pripadle domačinom. Bournemouth je bil z 1:0 boljši od Wolverhamptona, Brentford je z enakim izidom premagal Aston Villo, Burnley pa je z 2:0 opravil s Sunderlandom.

Šeško z rdečimi vragi na delu v Londonu

Benjamin Šeško je pretekli konec tedna dočakal ognjeni krst v majici Rdečih vragov. Pred polnim Old Traffordom je v igro vstopil v 65. minuti, a čvrsta obrambna linija Arsenala ga je povsem onemogočila in poskrbela, da se je njegov debi končal s porazom. Vseeno pa United na srečanju ni razočaral, saj je imel celo več od igre kot topničarji, kar je trenerja Rubena Amorima po srečanju navdajalo s pozitivnim razmišljanjem.

Manchester United v drugem krogu čaka gostovanje v Londonu pri Fulhamu, ki je za uvod v sezono remiziral proti Brightonu. Zanimivo bo videti, ali bo že na drugem srečanju portugalski strateg Šeška v ogenj poslal že od prve minute ali pa bo tudi tokrat Radečan na priložnost še čakal s klopi.

Jaka Bijol v soboto v Londonu ni dočakal debija med angleško elito. Foto: Guliverimage

Chelsea do visoke zmage

Na edinem petkovem srečanju je Chelsea v gosteh s 5:1 odpravil West Ham, med strelce pa se je vpisalo pet različnih igralcev. Povedli so sicer že v šesti minuti domači, strelec je bil Lucas Paqueta. A Blues so že do odmora prek Joaa Pedra, Pedra Neta in Enza Fernandeza izid preobrnili. V drugem polčasu sta svoje dodala še Moises Caicedo in Trevoh Chalobah.

Chelsea je na hiter gol West Hama odgovoril s kar petimi. Foto: Reuters

Uvod v sobotno dogajanje prinaša derbi med Tottenhamom in Manchester Cityjem, ki sta v prvem krogu odpihnila svoja tekmeca.

Newcastle gosti Isakove snubce

Pestro bo zagotovo tudi na zadnjem, ponedeljkovem srečanju, ko se bosta na St. James Parku udarila Newcastle in Liverpool. Reds že dlje časa lovijo izjemnega napadalca srak Alexandra Isaka, ki tudi sam ne skriva želje po tem, da bi se pridružil branilcem naslova, a Newcastle muhastemu Švedu za zdaj še ni dal zelene luči za odhod. Isak zato bojkotira klub, ta pa ga je postavil na stranski tir, tako da trenira ločeno od prvega moštva.

Angleško prvenstvo, 1. krog:

Petek, 22. avgust:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Ponedeljek, 25. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci: 2 – Haaland (Man City), Richarlison (Tottenham), Semenyo (Bournemouth), Wood (Nottingham Forest)



