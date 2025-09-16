Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
16. 9. 2025,
7.00

Osveženo pred

23 ur, 29 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
noad D-DOTA D.O.O. posojilo podjetje banka kredit podjetniški kredit PR članek

Torek, 16. 9. 2025, 7.00

23 ur, 29 minut

Iščete hitro pot do financiranja?

Oglasno sporočilo

Podjetniško okolje zahteva hitre odzive in konkretne rešitve. Ko se pojavi priložnost za rast, ko želite vlagati v nove projekte ali ko potrebujete dodatna sredstva za obratovanje, mora biti financiranje dostopno takrat, ko ga najbolj potrebujete. Prav to ponuja D-Dota – financiranje, prilagojeno podjetnikom.

D-dota_Naslovna slika | Foto: D-DOTA D.O.O. Foto: D-DOTA D.O.O.

Hitra rešitev – brez zapletov, brez čakanja

Tradicionalni bančni postopki podjetnikom pogosto povzročajo ovire:

  • dolge čakalne dobe,
  • obsežni seznami dokumentov,
  • strogi pogoji, ki marsikateremu podjetniku zaprejo vrata.

Pri D-Doti ne ponujamo generičnih rešitev, temveč prilagojeno financiranje. Naš pristop temelji na jasnosti, hitrosti in osebnem odnosu, da lahko podjetniki dobite kredit brez stresa in zapletov.

Vaš posel ne čaka – zakaj bi čakalo financiranje?

V poslu zmaga tisti, ki zna ukrepati brez odlašanja. Prave priložnosti zahtevajo odločne korake – ne čakanja. Ko posli ne čakajo in je konkurenca le en korak za vami, potrebujete financiranje, ki ne zavira vašega zagona, temveč ga spodbuja.

Zato vam pri D-Doti ponujamo rešitve, ki so zasnovane za vas:

Dota_Slika2 | Foto: D-DOTA D.O.O. Foto: D-DOTA D.O.O. Zakaj čakati, če lahko ukrepate danes?

Medtem ko banke zbirajo dokumente, podjetnik izgublja dragocene priložnosti. D-Dota deluje drugače – postopek je enostaven, brez nepotrebne birokracije in vedno s poudarkom na tem, da podjetje sredstva prejme takrat, ko jih resnično potrebuje.

Financiranje, ki raste z vami

Vsako podjetje ima svojo pot – od prvih korakov do ambicioznih širitvenih načrtov. Pri D-Doti razumemo, da se vaše potrebe spreminjajo, zato oblikujemo rešitve, ki rastejo skupaj z vašim poslom. Ne glede na to, ali gre za manjšo investicijo ali za večje projekte, smo tu, da vam zagotovimo podporo na vsaki stopnji razvoja.

Dota_Slika3 | Foto: D-DOTA D.O.O. Foto: D-DOTA D.O.O. Financiranje, ki sledi podjetnikom

V poslu šteje odločnost. Pri D-Doti verjamemo, da financiranje ne sme biti ovira, temveč podpora. Zato smo postopek poenostavili tako, da se prilagodi podjetniku – hitro, pregledno in brez drobnega tiska.

5 korakov do poslovnega kredita

  1. Stopite v stik z nami – pokličite na 
    040 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si.
  2. Predstavite osnovne podatke o svojem podjetju.
  3. Analiziramo vaš primer in predlagamo rešitev.
  4. Podpišemo pogodbo.
  5. Denar nakažemo – v večini primerov že naslednji dan.

Brez dolgih obrazcev, brez zapletenih razlag, brez nepotrebnega čakanja.

Ste pripravljeni narediti naslednji korak?

Ne dovolite, da vas finančne omejitve zadržujejo. Pri nas lahko poslovni kredit dobite hitro in brez odvečnih zapletov.

Pokličite nas na 040 234 109 ali izpolnite kratek vprašalnik na www.kreditzapodjetje.si – skupaj bomo našli rešitev, ki bo podprla vašo rast.

Denar pa je lahko na vašem računu že naslednji dan. 

Več:

Dota_1
Novice Tri napake, ki jih podjetniki delajo pri pridobitvi kredita
Slika1_naslovna slika
Novice Najhitrejša pot do kredita za podjetje? Pet korakov z D-Doto
Slika1_naslovna
Novice Kako najhitreje do poslovnega kredita? Odklenite rast svojega podjetja brez dolgotrajnih postopkov!

Naročnik oglasnega sporočila je D-DOTA D.O.O. 

noad D-DOTA D.O.O. posojilo podjetje banka kredit podjetniški kredit PR članek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.