Tri napake, ki jih podjetniki delajo pri pridobitvi kredita

Za vsakega podjetnika pride trenutek, ko je za rast ali preživetje nujna finančna injekcija. A pot do kredita je pogosto vse prej kot enostavna – zapleteni postopki, dolgotrajna birokracija in zavrnitve brez jasne obrazložitve. Prav zato pa številni podjetniki ponavljajo iste napake, ki jih lahko na koncu drago stanejo.

1. Najprej se obrnejo na banko

Veliko podjetnikov še vedno verjame, da je banka prva in edina logična izbira za financiranje. A resničnost je pogosto drugačna. Banke so danes izjemno konservativne – poleg večmesečnih bilanc, dokazil o prihodkih in poslovnih načrtov pogosto zahtevajo kompleksna zavarovanja, dolgotrajna preverjanja in strogo bonitetno oceno.

Obrnite se na D-Doto: financiranje, ki razume podjetnike – hitro, fleksibilno in brez skritih stroškov.

2. Prepozno poiščejo pomoč

Mnogi podjetniki predolgo čakajo s prošnjo za financiranje, zato jih težave ujamejo nepripravljene. Likvidnostne težave, neporavnani računi in zamude pri plačilih jih hitro uvrstijo med "rizične" stranke v očeh tradicionalnih financerjev. Prav v takih trenutkih pa je dostop do nujno potrebnih sredstev najtežji.

3. Ne poznajo alternativ financiranja

Veliko podjetnikov še vedno verjame, da so banke edini pravi naslov za pridobitev financiranja. Ko naletijo na zavrnitev, se znajdejo v slepi ulici. A resnica je drugačna – na voljo so sodobne rešitve, ustvarjene posebej za potrebe podjetnikov. Alternativni financerji ponujajo hitrejše postopke, manj birokracije in prilagodljive pogoje, ki podjetjem omogočajo, da pravočasno pridejo do sredstev, ko jih najbolj potrebujejo.

Kredit je strateška odločitev, ne samo nuja

Pridobivanje kredita ni le birokratski proces – je strateška odločitev, ki lahko loči, ali bo podjetje raslo ali obtičalo na mestu. Prave priložnosti zahtevajo odločne korake in ne čakanja.

Pri D-Doti smo zato razvili rešitve, ki so ustvarjene posebej za podjetnike. Postopki so hitri, enostavni in brez odvečnih obrazcev, pogoji pa prilagodljivi potrebam vašega posla. Tako lahko pridete do sredstev točno takrat, ko jih najbolj potrebujete.

Naše prednosti:

Celostna pravna podpora , da bo vaš posel varen.

, da bo vaš posel varen. Minimalna papirologija , ker vemo, da podjetniki nimate časa za birokracijo.

, ker vemo, da podjetniki nimate časa za birokracijo. Transparentni pogoji brez drobnega tiska , saj zaupanje temelji na jasnosti.

, saj zaupanje temelji na jasnosti. Odobritev kredita že v 24 urah, ker vsaka ura šteje, ko gre za rast podjetja.

Z D-Doto do poslovnega kredita – hitro, enostavno in brez nepotrebne birokracije:

Kontaktirajte nas – pokličite na

040 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si. Predstavite osnovne podatke o svojem podjetju. Analiziramo vašo situacijo in predlagamo rešitev. Podpišemo pogodbo. Nakažemo denar – v večini primerov že naslednji dan.

Brez dolgih obrazcev, brez zapletenih razlag, brez nepotrebnega čakanja.



Vas finančne ovire zadržujejo pri širitvi? Ne čakajte, da vas priložnosti prehitijo. Z našo pomočjo pridete do poslovnega kredita hitro in brez zapletov. Izpolnite kratek vprašalnik na www.kreditzapodjetje.si ali pokličite 040 234 109 še danes in denar je lahko na vašem računu že jutri.

Naročnik oglasnega sporočila je D-DOTA D.O.O.