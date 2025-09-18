Helikopter, v katerem sta bila predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania, je bil med obiskom v Združenem kraljestvu prisiljen v nujni pristanek.

Po poročanju tujih medijev je predsedniški helikopter Marine One na poti iz Chequersa, kjer se je Trump srečal s premierjem Keirom Starmerjem, doživel hidravlično okvaro. Letalo je zato pristalo na letališču Luton, kjer so predsednika in prvo damo presedli na rezervni helikopter.

Oba sta nato nadaljevala pot na letalo Air Force One, s katerim sta se vrnila v Washington. Na prizorišču so bili prisotni gasilci in oborožena policija, kar kaže na resnost varnostnih protokolov ob incidentu.

Brez težav sta poletela proti ZDA

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je kasneje sporočila, da je šlo za "manjšo hidravlično težavo", piloti pa so iz previdnosti pristali na lokalnem letališču. "Predsednik in prva dama sta varno prestopila na podporni helikopter ter nato brez težav poletela proti ZDA," je dejala.

Trump je bil v Združenem kraljestvu na drugem državnem obisku, kjer se je srečal tudi s kraljem Karlom III. in znova poudaril "posebno vez" med državama. Na skupni tiskovni konferenci s Starmerjem je govoril predvsem o migrantski krizi v Rokavskem prelivu in pozval k ostrejšim ukrepom.