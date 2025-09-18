Ameriški predsednik Donald Trump in britanski premier Keir Starmer sta bila danes kritična do ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi nadaljevanja vojne v Ukrajini. Kot je dejal Trump, ga je Putin resnično razočaral, Starmer pa je ponovno pozval k okrepitvi pritiska na Moskvo.

Po navedbah Keira Starmerja sta London in Washington enotna v prizadevanjih za mir, pri čemer je na novinarski konferenci z Donaldom Trumpom v rezidenci Chequers izpostavil reševanje konflikta v Gazi in vojne v Ukrajini. Opozoril je, da je svet priča vse silovitejšim ruskim napadom na Ukrajino in se v luči tega zavzel za krepitev pritiska na Moskvo.

Trump je medtem ponovil, da je zaradi njegovega odnosa z Vladimirjem Putinom sprva verjel, da bo vojno v Ukrajini mogoče končati hitro. Hkrati je dejal, da ga je ruski predsednik resnično razočaral zaradi nadaljevanja vojne kljub mirovnim prizadevanjem Washingtona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump kritičen do načrtov Londona

Trump je bil prav tako kritičen do načrta Londona o priznanju Palestine. "V tej zadevi se s premierjem ne strinjam – to je ena od redkih stvari, v katerih se ne strinjava," je nadaljeval in se znova zavzel za takojšnjo izpustitev vseh zajetih talcev iz Gaze.

Britanski premier je medtem poudaril potrebo po končanju konflikta v Gazi, osvoboditvi talcev in okrepitvi dobave humanitarne pomoči v razdejano palestinsko enklavo, poroča britanski BBC.

Foto: Reuters

Starmer in Trump sta se na novinarski konferenci dotaknila tudi problematike nedovoljenih migracij in stanja svobode govora v njunih državah. Britanski premier je pri tem poudaril, da mora London pospešiti vračanje migrantov iz Velike Britanije v Francijo, in zagotovil, da v državi temeljito varujejo svobodo govora v državi.

Trump je medtem napovedal, da si Washington prizadeva za ponovno pridobitev letalskega oporišča Bagram v Afganistanu, nad katerim so ZDA izgubile nadzor po talibanskem prevzemu države leta 2021. "Eden od razlogov, zakaj želimo to oporišče, je, ker je le uro stran od kraja, kjer Kitajska proizvaja svoje jedrske bombe," je pojasnil.