Četrtek, 18. 9. 2025, 17.29
55 minut
Trump in Starmer kritična do Putina zaradi nadaljevanja vojne v Ukrajini
Ameriški predsednik Donald Trump in britanski premier Keir Starmer sta bila danes kritična do ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi nadaljevanja vojne v Ukrajini. Kot je dejal Trump, ga je Putin resnično razočaral, Starmer pa je ponovno pozval k okrepitvi pritiska na Moskvo.
Po navedbah Keira Starmerja sta London in Washington enotna v prizadevanjih za mir, pri čemer je na novinarski konferenci z Donaldom Trumpom v rezidenci Chequers izpostavil reševanje konflikta v Gazi in vojne v Ukrajini. Opozoril je, da je svet priča vse silovitejšim ruskim napadom na Ukrajino in se v luči tega zavzel za krepitev pritiska na Moskvo.
Trump je medtem ponovil, da je zaradi njegovega odnosa z Vladimirjem Putinom sprva verjel, da bo vojno v Ukrajini mogoče končati hitro. Hkrati je dejal, da ga je ruski predsednik resnično razočaral zaradi nadaljevanja vojne kljub mirovnim prizadevanjem Washingtona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Trump kritičen do načrtov Londona
Trump je bil prav tako kritičen do načrta Londona o priznanju Palestine. "V tej zadevi se s premierjem ne strinjam – to je ena od redkih stvari, v katerih se ne strinjava," je nadaljeval in se znova zavzel za takojšnjo izpustitev vseh zajetih talcev iz Gaze.
Britanski premier je medtem poudaril potrebo po končanju konflikta v Gazi, osvoboditvi talcev in okrepitvi dobave humanitarne pomoči v razdejano palestinsko enklavo, poroča britanski BBC.
ZDA želijo nazaj letalsko oporišče v Afganistanu
Starmer in Trump sta se na novinarski konferenci dotaknila tudi problematike nedovoljenih migracij in stanja svobode govora v njunih državah. Britanski premier je pri tem poudaril, da mora London pospešiti vračanje migrantov iz Velike Britanije v Francijo, in zagotovil, da v državi temeljito varujejo svobodo govora v državi.
Trump je medtem napovedal, da si Washington prizadeva za ponovno pridobitev letalskega oporišča Bagram v Afganistanu, nad katerim so ZDA izgubile nadzor po talibanskem prevzemu države leta 2021. "Eden od razlogov, zakaj želimo to oporišče, je, ker je le uro stran od kraja, kjer Kitajska proizvaja svoje jedrske bombe," je pojasnil.
Ameriška podjetja bodo v Veliko Britanijo vložila 150 milijard funtov
Ameriška podjetja so se v okviru obiska Trumpa v Veliki Britaniji zavezala, da bodo v naslednjih nekaj letih v to državo vložila skupno 150 milijard funtov (173 milijard evrov). Starmer in Trump sta namreč danes podpisala sporazum o krepitvi tehnološkega sodelovanja med državama. Starmer je sporazum označil za prelomnega. "To je največji investicijski paket te vrste v britanski zgodovini," je dejal Starmer.
Po Trumpovih besedah bo sporazum pomagal "Ameriki in našim britanskim zaveznikom prevladati v prihodnosti umetne inteligence".
Sporazum vključuje sodelovanje na področju jedrske, kvantne in vesoljske tehnologije.
Največjo posamezno načrtovano naložbo je napovedala kapitalska družba Blackstone. Ta bo v naslednjem desetletju v britanski trg vložila 90 milijard funtov (104 milijarde evrov). Med ameriškimi tehnološkimi velikani so naložbe med drugim napovedali Microsoft, Nvidia in Google.