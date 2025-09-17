Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
17. 9. 2025,
18.45

Trump se je lotil vojne proti drogam, a je pozabil na največjega "kralja drog"

Mencho | Mencho Oseguera je novi svetovni "kralj drog". | Foto X/@Diariodenarco

Mencho Oseguera je novi svetovni "kralj drog".

Foto: X/@Diariodenarco

Medtem ko se administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa bori proti drogam, predvsem proti fentanilu oz. t.i. "zombi drogi", in se je osredotočila na uničenje kartela Sinaloa, ki preprodaja omenjeno drogo, ameriški mediji poročajo o drugem velikem kartelu – kartelu Jalisco, katerega ustanovitelj je najmočnejši preprodajalec drog na svetu Mencho Oseguera.

Mencho Oseguera je nov svetovni "kralj drog". Odraščal je v revščini in prodajal avokado, dokler ni vstopil v kartelski posel. Kartelu vlada iz varovanega gorskega skrivališča v osrčju Sierra Madre. ZDA so zanj izdale nalog za aretacijo v vrednosti 15 milijonov dolarjev, čeprav le redko zapusti svoj kompleks, kjer je zgradil specializirano medicinsko enoto za zdravljenje bolezni ledvic. V obtoku ni veliko njegovih fotografij, moški, ki ga varujejo, znani kot Posebne enote visokega poveljstva, pa nosijo ročne raketne metalce RPG-7, ki lahko prodrejo skozi tanke, poroča The Wall Street Journal.

Vzpon novega kartela in njegovega vodje spodbuja vse večje zanimanje ZDA za kokain. "Mencho je najmočnejši preprodajalec drog na svetu, v ZDA pa se je začel preobrat k veliko večji distribuciji kokaina," je dejal Derek Maltz, ki je bil letos začasni vodja Uprave za boj proti drogam.

Tarča Trumpove administracije kartel Sinaloa, kartel Jalisco posluje še bolje 

Podrobno je bilo opisano poslovanje kartela Jalisco, ki ga je Oseguera gradil desetletja. Spremenili so se v tako močno kriminalno združbo, da je bil v Mehiki ustvarjen nov red, ki je zatrl kartel Sinaloa, katerega vodja je bil slavni Joaquín "El Chapo" Guzmán

Sinaloanci so bili glavni mehiški preprodajalci fentanila, znanega tudi kot "zombi droga" in "droga iz pekla", in so postali tarča Trumpove administracije, ki se je zaobljubila, da bo izkoreninila omenjeno drogo. Prav to pa je tlakovalo pot kartelu Jalisco in njihovi donosni trgovini s kokainom.

Tako je kokain, ki se zdaj prodaja v ZDA, cenejši in čistejši kot kdajkoli prej. Njegova poraba v zahodnem delu države se je od leta 2019 povečala za 154 odstotkov. Po drugi strani pa se je uporaba fentanila v ZDA začela zmanjševati sredi leta 2023 in se še naprej zmanjšuje. 

Kartel Jalisco na tone kokaina prevaža iz Kolumbije v Ekvador, preostanek poti do mehiške pacifiške obale pa opravi z gliserji in "narkopodmornicami". Oseguerovo premoženje se je tako povečalo, potem ko so ZDA pritisnile na Mehiko, naj zatre kartel Sinaloa, kjer je Oseguera začel svojo kariero.

V vmesnem času sta oba kartela, torej Jalisco in Sinalo, sklenila sporazum, ki je razdelil trgovino z drogami – družina Sinalo se je še naprej osredotočala na fentanil, Oseguera pa je nabavljal kokain in metamfetamin, čeprav njihovo poslovanje zdaj vključuje tudi fentanil. Mehiško državno tožilstvo tako po zadnjih ocenah trdi, da je kartel Jalisco primerljiv s kartelom Sinaloa. 

Kartel Jalisco je družinsko podjetje 

Oseguera je med revnejšim delom prebivalstva na območju, ki ga nadzoruje kartel, slavljen kot "El Señor Mencho" in velja za altruista, ki otrokom deli hrano, zdravila in igrače. Leta 1994 je bil obsojen zaradi preprodaje heroina in je tri leta preživel v kalifornijskem zaporu. Nato so ga deportirali v Mehiko, kjer se je poročil s hčerko vodje tolpe, povezane s Sinaloo. Že leta 2011 je vodil svojo organizacijo s sedežem v zvezni državi Jalisco. 

Kot večina mehiških kartelov je tudi Jalisco v veliki meri "družinsko podjetje". Eden od Oseguerovih bratov Antonio, znan kot "Tony Montana" iz filma Scarface, je bil zadolžen za nabavo orožja, dokler ga niso leta 2022 aretirali. Oseguerov sin, ki je bil eden od vodij kartela, je bil letos v Washingtonu obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi preprodaje drog. Za Oseguera dela na stotine ljudi, ki so jih usposobili nekdanji kolumbijski specialni pripadniki, so sporočili mehiški uradniki, poroča The Wall Street Journal.

Donald Trump kokain fentanil droga
