ZDA in Kitajska so dosegle okvirni dogovor v sporu okoli družbenega omrežja TikTok, so sporočili iz Washingtona. Sklenjen je bil sporazum "z določeno državo, ki si ga mladi v naši državi zelo želijo", je zapisal ameriški predsednik Donald Trump. ZDA sicer zahtevajo, da kitajska družba ByteDance proda TikTok, tako da ta ne bo več v kitajskih rokah.

Kitajska in ZDA so v nedeljo v Madridu začele nov krog trgovinskih pogajanj. Na mizi so carine in zahteva ZDA, da kitajsko podjetje ByteDance proda družbeno omrežje TikTok, tako da to ne bo več v kitajskih rokah.

Po poročanju CNN so Kitajska in ZDA dogovor o ohranitvi delovanja TikToka v ZDA dosegle, so v ponedeljek sporočili uradniki Trumpove administracije. S tem so zaključili večletna prizadevanja, ki so se začela med prvim mandatom predsednika Donalda Trumpa.

Trump se bo srečal z Xi Jinpingom

Ameriški finančni minister Scott Bessent je dejal, da je bil dosežen okvirni sporazum, Trump pa se bo v petek sestal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, da bi ga dokončno potrdil.

"Osredotočili smo se na TikTok in zagotovili, da je dogovor pošten za Kitajce in da v celoti spoštuje pomisleke ZDA glede nacionalne varnosti. To je dogovor, ki smo ga dosegli," je dejal Bessent in znova poudaril, da je nacionalna varnost ZDA na prvem mestu.

Kot je povedal danes, je Trump pri sklenitvi dogovora odigral svojo vlogo in podal konkretna navodila, nato pa jih je njegova administracija delila s kitajskimi kolegi. "Brez njegovega vodstva danes ne bi mogli skleniti dogovora," je povedal Bessent. Trumpova administracija kupca, ki ga podpirajo ZDA, ni izdala.

Trump: Mladi bodo zelo srečni

Trump je novico o dogovoru objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social. Kitajskega podjetja oz. njegove priljubljene aplikacije za deljenje videov ni neposredno omenil, je pa navedel, da bodo mladi zaradi sklenitve sporazuma "zelo srečni", poroča francoska tiskovna agencije AFP.

Potrdil je, da bo v petek o tem govoril s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom.

Donald Trump in Xi Jinping. Foto: Reuters

Ameriški zvezni zakon, ki zahteva prodajo ali prepoved TikToka zaradi nacionalne varnosti, naj bi začel veljati že dan pred Trumpovo januarsko inavguracijo, a je Trump prepoved začasno ustavil, rok za iskanje kupca pa nato junija prestavil še za 90 dni – izteče se to sredo.

Trump je bil sicer sprva velik zagovornik prodaje ali prepovedi platforme, ki se po svetu ponaša s skoraj dvema milijardama uporabnikov, a je to stališče na podlagi ocene, da mu je pomagala pridobiti podporo mladih volivcev na lanskih volitvah, močno omilil.

Napeti odnosi med državama

Bessent je sicer še pred začetkom pogajanj dejal, da je dogovor v zvezi s TikTokom zelo blizu. Takrat je poudaril, da so odnosi med državama na najvišji ravni in so še vedno zelo dobri.

Kljub njegovim navedbam dogajanje kaže na napete odnose med državama. Kitajska je tako konec prejšnjega tedna začela preiskavo ameriških čipov.

V središču pogovori o carinah

Osrednja tema so tudi carine. Ameriški predsednik Donald Trump je aprila v okviru svoje ostre protekcionistične politike carine na uvoz kitajskega blaga v več korakih zvišal na 145 odstotkov, Peking pa je na to odgovoril z več zaporednimi dvigi carin do ravni 125 odstotkov.

Državi sta nato maja dosegli dogovor o znižanju vzajemnih carin za 115 odstotnih točk, na 30 in 15 odstotkov, za obdobje 90 dni. Ta rok bi se iztekel 12. avgusta, a je bil podaljšan še za 90 dni.