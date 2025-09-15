Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

tožba kriminal migranti priseljevanje Washington izredne razmere Donald Trump ZDA

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 11.27

18 minut

Trump zagrozil Washingtonu z uvedbo izrednih razmer

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
S ciljem zatiranja kriminala in v podporo izgonu nezakonitih priseljencev je Donald Trump nato v več ameriških mest, ki jih vodijo demokrati, poslal tudi nacionalno gardo, kar je sprožilo množične proteste. Med temi mesti je tudi prestolnica, ki ga zaradi tega toži.

S ciljem zatiranja kriminala in v podporo izgonu nezakonitih priseljencev je Donald Trump nato v več ameriških mest, ki jih vodijo demokrati, poslal tudi nacionalno gardo, kar je sprožilo množične proteste. Med temi mesti je tudi prestolnica, ki ga zaradi tega toži.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal, da bo, če bo treba, v ameriški prestolnici razglasil izredne razmere in jo "federaliziral", potem ko je županja Washingtona Muriel Bowser zvezno vlado obvestila, da washingtonska policija ne bo več sodelovala z zvezno Službo za priseljevanje in carine (Ice).

Trump je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social zatrdil, da je zvezna vlada s svojimi ukrepi samo v nekaj tednih dosegla, da je Washington iz enega najbolj nevarnih mest v ZDA "in celo na svetu" postal eno najbolj varnih, kjer skoraj ni več kriminala.

Po njegovih besedah pa je "pod pritiskom radikalnih levih demokratov" županja prestolnice Muriel Bowser zvezno vlado obvestila, da washingtonska policija ne bo več sodelovala z Ice pri aretacijah domnevnih nezakonitih priseljencev.

Mesto Washington zaradi ukrepov toži Trumpa

"Če bi to dopustil, bi se KRIMINAL znova vrnil. Prebivalcem in podjetjem v Washingtonu D. C., NE SKRBITE, SEM Z VAMI IN TEGA NE BOM DOPUSTIL. Razglasil bom nacionalne izredne razmere in po potrebi uvedel federalizacijo", je zapisal. Pri tem ni pojasnil, kaj je imel v mislih s federalizacijo. Na varnostnem področju bi to morda lahko pomenilo, da bi washingtonska policija v primeru izrednih razmer prešla pod nadzor zveznih oblasti.

Trump je januarja ob prevzemu položaja napovedal, da bodo izgnali "milijone in milijone" ilegalnih priseljencev. S ciljem zatiranja kriminala in v podporo izgonu nezakonitih priseljencev je nato v več ameriških mest, ki jih vodijo demokrati, poslal tudi nacionalno gardo, kar je sprožilo množične proteste. Med temi mesti je tudi prestolnica, ki ga zaradi tega toži.

tožba kriminal migranti priseljevanje Washington izredne razmere Donald Trump ZDA
