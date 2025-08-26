Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
26. 8. 2025,
9.38

Trump odredil poostritev varnostnih ukrepov v Washingtonu

Donald Trump je naročil ustanovitev posebne enote garde za javni red.

Donald Trump je naročil ustanovitev posebne enote garde za javni red.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek, dan po tem, ko so pripadniki nacionalne garde v Washingtonu začeli nositi orožje, odredil novo poostritev varnostnih ukrepov v prestolnici. Med drugim je naročil ustanovitev posebne enote garde in odredil zaposlitev dodatnih policistov in tožilcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v začetku meseca odredil namestitev pripadnikov nacionalne garde v prestolnici, da bi zajezil domnevno razraščanje kriminala. V mestu je tako trenutno več kot 2.200 gardistov, večinoma iz republikansko usmerjenih zveznih držav – Zahodne Virginije, Južne Karoline, Ohia, Misisipija, Louisiane in Tennesseeja.

Posebna enota garde za javni mir

V ponedeljek je nato odredil dodatne varnostne ukrepe v Washingtonu. Obrambnemu ministru Petu Hegsethu je naročil ustanovitev posebne enote garde za javni red, v istem izvršnem ukazu je odredil tudi zaposlitev dodatnih policistov in tožilcev. V ločenem ukazu pa je med drugim odredil, da morajo biti vsi aretirani priprti v zveznem priporu.

Trump: Sem pameten človek

Ob podpisu ukazov se je obregnil ob kritike, ki mu očitajo diktatorstvo. "Pravijo: 'Ne potrebujemo ga. Svoboda, svoboda. On je diktator. On je diktator.' Veliko ljudi pravi: 'Mogoče imamo radi diktatorja,'" je dejal, a hkrati vztrajal, da diktatorjev ne mara in da sam ni eden od njih. "Sem človek z veliko zdrave pameti in pameten človek," je dejal.

Posebej je bil kritične do demokratskega guvernerja zvezne države Illinois JB Pritzkerja, ki je v nedeljo Trumpov načrt za napotitev garde v Chicago označil za zlorabo oblasti.

Pentagon želi preimenovati v ministrstvo za vojno

V ponedeljek je Trump nakazal še, da bi v prihodnje lahko spremenili ime obrambnega ministrstva. "V drugi svetovni vojni se je imenovalo ministrstvo za vojno. In zame to tudi je," je dejal in dodal, da so bili pod starim imenom vsi navdušeni nad zmagami ZDA, navaja Politico.

Ameriška nacionalna garda
Po ulicah Washingtona se sprehajajo oboroženi vojaki
Trump Putin
Trump: Putin noče srečanja z Zelenskim, ker ga ne mara
vojska Donald Trump
