Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da je od nedavnega srečanja v Washingtonu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in evropskimi voditelji znova govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.

"Vsak pogovor, ki ga imam z njim, je dober pogovor. Potem pa, na žalost, v Kijev ali kam drugam pade bomba in to me zelo razjezi," je glede pogovora s Putinom novinarjem dejal Trump. Pri tem ni pojasnil, kdaj točno je govoril s Putinom.

Trump je sredi meseca na Aljaski gostil Putina, zatem pa se je v Beli hiši sestal še z Zelenskim in več evropskimi voditelji. Med srečanjem z zadnjimi je poklical ruskega predsednika ter se začel dogovarjati za srečanje med predsednikoma Rusije in Ukrajine.

Na vprašanje, zakaj se zdi, da se Putin ni pripravljen sestati z Zelenskim, pa je Trump danes odgovoril: "Ker ga ne mara."