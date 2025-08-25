Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
19.46

Osveženo pred

31 minut

Ukrajina Rusija ZDA Vladimir Putin Donald Trump

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 19.46

31 minut

Trump po nedavnem srečanju z evropskimi voditelji govoril s Putinom

Avtorji:
Na. R., STA

Trump Putin | Kot je dejal Trump, je vsak pogovor s Putinom dober, a se nato napadi na Ukrajino nadaljujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. | Foto Reuters

Kot je dejal Trump, je vsak pogovor s Putinom dober, a se nato napadi na Ukrajino nadaljujejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da je od nedavnega srečanja v Washingtonu z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in evropskimi voditelji znova govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.

"Vsak pogovor, ki ga imam z njim, je dober pogovor. Potem pa, na žalost, v Kijev ali kam drugam pade bomba in to me zelo razjezi," je glede pogovora s Putinom novinarjem dejal Trump. Pri tem ni pojasnil, kdaj točno je govoril s Putinom.

Trump je sredi meseca na Aljaski gostil Putina, zatem pa se je v Beli hiši sestal še z Zelenskim in več evropskimi voditelji. Med srečanjem z zadnjimi je poklical ruskega predsednika ter se začel dogovarjati za srečanje med predsednikoma Rusije in Ukrajine.

Na vprašanje, zakaj se zdi, da se Putin ni pripravljen sestati z Zelenskim, pa je Trump danes odgovoril: "Ker ga ne mara."

Ukrajina Rusija ZDA Vladimir Putin Donald Trump
