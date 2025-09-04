Trump bi poslal vojsko tudi v New Orleans

Ameriški predsednik Donald Trump ne počiva. Zdaj je predlagal, da bi poslal Nacionalno gardo tudi v New Orleans, modro mesto v rdeči zvezni državi.

Kot pojasnjuje, so napotitve del njegovega boja proti kriminalu. Potem ko je avgusta napotil vojake in zvezne agente na ulice Washingtona, naslednja na vrsti naj bi bili mesti Čikago in Baltimore, poroča AP.

Svoje načrte v zvezi z New Orleansom je obelodanil med srečanjem s poljskim predsednikom Karolom Nawrockim. "Ali gremo v Čikago? Ali gremo v kraj, kot je New Orleans, kjer imamo odličnega guvernerja Jeffa Landryja, ki želi, da pridemo in uredimo zelo lep del te države, ki je postala precej, veste, precej nasilna, precej slaba."

Washington ima poseben status

Trump se zdaj pogosto hvali, da Washington spreminja v "varno območje". Iz Bele hiše poročajo o več kot 1.760 aretacijah po vsem mestu, odkar je predsednik 7. avgusta prvič napovedal mobilizacijo zveznih sil.

Vendar je Washington zvezno okrožje, z zakoni, ki Trumpu dajejo pooblastila za prevzem lokalnih policijskih sil za do 30 dni. Odločitev o napotitvi vojakov za poskus zatiranja kriminala v drugih mestih pod nadzorom demokratov pa bi predstavljala pomembno eskalacijo.

Trump namerava New Orleans očistiti kriminala v nekaj tednih. "Trajalo bo dva tedna, manj kot v Washingtonu," ocenjuje.

Uradniki in prebivalci ukrepom nasprotujejo

Predsednik napoveduje, da bo poslal nacionalno gardo v Čikago in Baltimore, kljub temu, da številni državni in lokalni uradniki ter prebivalci odločno nasprotujejo tej ideji.

New Orleans je pretežno demokratsko usmerjeno mesto v rdeči državi, ki jo vodi Landry, republikanec, vse skupaj pa odraža Trumpove zvezne intervencije po ideološki liniji, so zapisali v AP.

"Kriminal v New Orleansu upada," je prek SMS-sporočila dejal mestni svetnik Oliver Thomas, ki je tudi kandidat za župana. "Zato bi bila to zelo politična ali zelo pretirana reakcija".

Mestni svetnik Jean-Paul Morrell pa meni, da je smešno razmišljati o pošiljanju nacionalne garde v ameriško mesto, ki za to ni zaprosilo. "Gardisti niso usposobljeni organi pregona. Ne morejo reševati zločinov, ne morejo zasliševati prič in niso usposobljeni za ustavno predpisano policijsko delo," je izjavil Morrell. Neworleanška policija odlično opravlja svoje delo z obstoječimi viri. Pošiljanje vojakov v New Orleans je nepotrebna demonstracija moči v prizadevanju za rešitev problema, ki ne obstaja."

Podporniki ploskajo Trumpovim ukrepom

Republikanski guverner Louisiane Landry pa je na družbenih omrežjih dejal, da bodo pomoč predsednika Trumpa prenesli iz New Orleansa v Shreveport, vodja večine v predstavniškem domu Steve Scalise, čigar okrožje vključuje konservativna predmestja zunaj New Orleansa, pa je pohvalil Trumpova prizadevanja v Washingtonu in da si tudi prebivalci New Orleansa in milijoni tamkajšnjih turistov zaslužijo enako raven varnosti.

Generalna državna tožilka Louisiane Liz Murrill je v izjavi dejala, da ljudje v New Orleansu še naprej umirajo, ker 'voditelji' nočejo sprejeti virov, ki so jim na voljo. "Če je vaša instinktivna reakcija zavrnitev predsednikove ponudbe za brezpogojno pomoč, ste morda problem vi, ne on, je dejala.

Mesto New Orleans je zavzelo bolj spravljiv ton in v izjavi zapisalo, da so njihova zvezna in državna partnerstva igrala pomembno vlogo pri zagotavljanju javne varnosti, zlasti med posebnimi dogodki ter da lokalni uradniki ostajajo zavezani ohranjanju tega zagona.

Trumpa žuli Ilinois

Predsednik je že večkrat kritiziral demokratskega guvernerja Illinoisa J. B. Pritzkerja, ker ni zahteval napotitve nacionalne garde.

"Lahko bi uredili Čikago. Vse, kar morajo storiti, je, da nas prosijo, naj gremo v Čikago. Če nimamo podpore teh politikov, vam bom povedal, kdo nas podpira – prebivalci Čikaga," je v sredo dejal Trump.

Pritzker in župan Čikaga Brandon Johnson sta odločena, da Čikago ne potrebuje ali si ne želi vojaškega posredovanja, podobno tudi župan Baltimora Brandon Scott in guverner Marylanda Wes Moore.

V Washingtonu je županja Muriel Bowser dejala, da je Trumpova odločitev, da prevzame mestno policijo in preplavi ulice s stotinami zveznih policistov in pripadnikov nacionalne garde, uspešno zmanjšala nasilje in kriminal, a da bi podobne rezultate lahko dosegli že z večjim številom mestnih policistov. Dodala je, da Trumpovih pooblastil za pregon v mestu ni treba podaljšati na več kot 30 dni. "Ne potrebujemo predsedniških izrednih razmer," je dejala.