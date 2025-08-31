Bela hiša bi imela ministrstvo za vojno

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa načrtuje preimenovanje ministrstva za obrambo v ministrstvo za vojno, je v soboto poročal časnik Wall Street Journal, ki se sklicuje na uradnika Bele hiše. To možnost je že v ponedeljek omenil Trump.

Preimenovanje največjega vladnega ministrstva v vojno ministrstvo bi moral potrditi kongres, vendar Bela hiša preučuje druge možnosti za izvedbo spremembe.

Namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Anna Kelly je spomnila na Trumpove komentarje, v katerih je v ponedeljek poudaril ofenzivne zmogljivosti ameriške vojske, poročajo ameriški mediji. "Kot je dejal predsednik Trump, bi se morala naša vojska osredotočiti na napad, ne le na obrambo," je navedla.

Trump: "Želimo si obrambo, a želimo si tudi napad." Foto: Reuters

Trump: To se mi sliši bolje

Trump je v ponedeljek v Ovalni pisarni predstavil idejo o preimenovanju obrambnega ministrstva v vojno ministrstvo in dejal, da se mu to "preprosto sliši bolje". Kot je dejal, se bo sprememba imena zgodila "v naslednjem tednu ali dveh".

"Prej se je imenovalo vojno ministrstvo in zvenelo je močneje," je dejal Trump. "Želimo si obrambo, a želimo si tudi napad. (...) Kot vojno ministrstvo smo zmagali vse, zmagali smo vse in mislim, da se bomo morali k temu vrniti," je dejal.

ZDA so že imele ministrstvo za vojno

Ministrstvo za vojno je ustanovil kongres leta 1789. Po drugi svetovni vojni se je preimenovalo v Nacionalno vojaško ustanovo (National Military Establishment), spominjajo ameriški mediji. Sprememba zakona iz leta 1949 je nato uradno uvedla ime ministrstvo za obrambo in vzpostavila strukturo, ki velja še danes.