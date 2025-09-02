Ameriški predsednik Donald Trump je danes obljubil, da bo kmalu rešil problem kriminala v Chicagu. S tem je po poročanju tujih tiskovnih agencij nakazal, da bo po Washingtonu morda kmalu nacionalno gardo napotil tudi v to mesto na severu ZDA. V zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social je Chicago označil za najnevarnejše mesto na svetu. Hkrati pa je zvezni sodnik v torek razsodil, da sta predsednik Trump in obrambni minister Pete Hegseth kršila zvezni zakon, ko sta to poletje uporabila ameriško vojsko za pomoč pri dejavnostih pregona v Los Angelesu in okolici, poroča CNN.

"V Chicagu bom tako kot v Washingtonu hitro rešil problem kriminala," je zapisal Trump, potem ko je avgusta v prestolnico kljub nasprotovanju tamkajšnjih demokratskih oblasti v boj proti kriminalu poslal nacionalno gardo.

Chicago, kjer je bilo konec tedna v streljanju ranjenih najmanj 54 ljudi, osem pa ubitih, "je daleč najnevarnejše mesto na svetu", je dodal. Ocenil je, da J. B. Pritzker, demokratski guverner zvezne države Illinois, kjer leži Chicago, zelo potrebuje pomoč, čeprav tega še ne ve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner J. B. Pritzker je avgusta objavljeno Trumpovo namero o napotitvi nacionalne garde v Chicago pred dnevi označil za zlorabo oblasti. Izpostavil je, da ni izrednih razmer, ki bi upravičevale njihovo napotitev v Illinois, in da poskuša Trump ustvariti krizo.

To je dejal po tem, ko je Trump po napotitvi okoli dva tisoč pripadnikov nacionalne garde v Washington 22. avgusta napovedal, da bi takšni ukrepi lahko sledili tudi v Chicagu in New Yorku – dveh drugih večjih mestih pod nadzorom demokratov.

"Chicago bo kmalu spet varno mesto," je danes še zatrdil Trump. Po neuradnih informacijah naj bi nacionalno gardo v mesto napotil v nekaj dneh, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Zvezno sodišče: Prekršil je zakon

Okrožni sodnik ZDA Charles Breyer je razsodil, da je Trumpova napotitev tisočih pripadnikov kalifornijske nacionalne garde in ameriških marincev za zagotavljanje zaščite zveznim agentom med agresivnim zatiranjem priseljevanja na območju Los Angelesa kršila Zakon o vojakških enotah - zakon iz 19. stoletja, ki na splošno prepoveduje uporabo vojaških enot za namene pregona v državi.

Odločitev Breyerja, ki je prejšnji mesec v zvzezi s tem vodil večdnevno sojenje, prihaja v času, ko predsednik razmišlja o tem, ali naj napoti vojake nacionalne garde v druga mesta, vključno s tistimi v Kaliforniji in Illinoisu.

"Predsednik Trump in državni sekretar Hegseth sta izjavila, da nameravata vpoklicati pripadnike Nacionalne garde, da bodo služili v drugih mestih po državi," je Breyer zapisal v svojem 52-stranskem mnenju. "S tem bi ustvarili nacionalno policijsko silo s predsednikom kot poveljnikom."

Foto: Reuters "Dokazi na sojenju so pokazali, da so obtoženci sistematično uporabljali oborožene vojake, katerih identiteto so pogosto skrivali neprebojni jopiči, in vojaška vozila za vzpostavitev zaščitnih območij in cestnih zapor, nadzor množic in drugo demonstracijo vojaške prisotnosti v Los Angelesu in okolici. Skratka, obtoženci so kršili zakon Posse Comitatus," je zapisal Breyer.

V prizadevanju, da bi preprečil nadaljnje kršitve kalifornijskega zakona Posse Comitatus, je Breyer Trumpu in Hegsethu prepovedal uporabo vojaških enot za aretacije, prijetja, preiskave, zasege, varnostne patrulje, nadzor prometa, nadzor množic, nadzor nemirov, zbiranje dokazov, zasliševanja ali delovanje v vlogi informatorjev.

Sodnik je ta del svoje sodbe odložil na naslednji petek, da bi administraciji dal čas za pritožbo.