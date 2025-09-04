Kitajski napad brez primere: med žrtvami tudi Trump in JD Vance

Preiskovalci pravijo, da so bili v obsežnem kibernetskem napadu, ki naj bi ga sponzorirala kitajska vlada, ukradeni tudi podatki ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega podpredsednika JD Vancea. To naj bi se zgodilo med njuno predsedniško kampanjo. Uradniki se bojijo, da bodo posledice napada daljnosežne, saj naj bi hekerji lahko prišli do podatkov praktično vsakega Američana.

Napad, ki ga je izvedla hekerska skupina Salt Typhoon – to naj bi sponzorirala kitajska država –, je bil usmerjen predvsem na večja telekomunikacijska podjetja. V napadu, zaradi katerega so ZDA in njeni zavezniki razglasili varnostno krizo, so hekerji pridobili podatke, za katere varnostni uradniki pravijo, da bi pekinškim obveščevalnim službam lahko omogočili izkoriščanje globalnih komunikacijskih omrežij ter sledenje tarčam, vključno s politiki, aktivisti, disidenti in vohuni.

Med žrtvama napada so tudi ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik JD Vance ter več znanih demokratskih politikov, so sporočili ameriški uradniki po zaključku enoletne preiskave.

Hekerji so vdrli tudi v sisteme globalnih elektroenergetskih omrežij in večjih podjetij v več kot 80 državah. Samo skupina Salt Typhoon naj bi desetletja vdirala v elektroenergetska omrežja in podjetja ter kradla intelektualno lastnino, kot so na primer ameriški modeli čipov.

Napad je veliko bolj problematičen, kot so sprva mislili

Ameriški preiskovalci so povedali, da je kibernetski napad veliko bolj problematičen, kot so sprva predvidevali, in razkrili, da je bil napad rezultat večletnega usklajenega prizadevanja kitajskih hekerjev.

V skupni izjavi, v kateri je sodelovalo več držav, vključno z Nemčijo, Združenim kraljestvom, Italijo, Finsko in Španijo, so uradniki dejali, da so se hekerji lotili "omrežij po vsem svetu, vključno z – vendar ne omejeno na – telekomunikacijska, vladna, prometna, nastanitvena in vojaška infrastrukturna omrežja".

Uradniki Združenega kraljestva in ZDA so v izjavi vdor označili za napad brez primere, obsodbi pa so se priključile tudi Avstralija, Kanada, Japonska in Južna Koreja.

Cynthia Kaiser, nekdanja visoka uradnica v kibernetskem oddelku FBI, opozarja, da verjetno ni Američana, ki bi se lahko v tem trenutku počutil varnega. Foto: Gulliverimage "Glede na obseg napada si je težko predstavljati, da bi bilo kateremukoli Američanu prizaneseno," je dejala Cynthia Kaiser, nekdanja visoka uradnica v kibernetskem oddelku FBI, ki je bila vključena v preiskavo vdora.

Kako nevaren je hekerski napad?

Preiskovalci so napad povezali z najmanj tremi kitajskimi tehnološkimi podjetji, ki delujejo vsaj od leta 2019. V 38 strani dolgem skupnem poročilu je navedeno, da ima skupina kitajskih podjetij, ki stojijo za temi napadi, zgodovino izvajanja operacij za kitajske vojaške in civilne obveščevalne agencije.

Namen kibernetskega vdora je bil kitajskim uradnikom omogočiti, da "prepoznajo komunikacijo in gibanje svojih tarč ter jim sledijo po vsem svetu".

Napadalci so po navedbah britanskih uradnikov ukradli podatke telekomunikacijskih in internetnih podjetij, pri čemer so samo v ZDA vdrli v več kot pol ducata omrežij.

Britanske oblasti so dodale, da je Peking lahko prisluškoval telefonskim klicem, bral besedilna sporočila in dostopal do lokalno shranjenih datotek na napravah tistih, ki so bili tarča napadov.