Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) je le nekaj dni po odmevnem ukrajinskem napadu na več letalskih oporišč v Rusiji razkrila, da so njeni hekerji vdrli v strežnike ruskega proizvajalca strateških vojaških letal Tupoljev in pridobili dostop do strogo zaupnih in občutljivih podatkov, kot so imena osebja, ki skrbi za redno vzdrževanje temeljnih letal. Bombniki Tupoljev so namreč ključna komponenta ruske jedrske triade, Rusija pa jih tako rekoč od začetka invazije na sosedo februarja 2022 uporablja za izvedbe zračnih napadov na Ukrajino. HUR obljublja, da bodo rezultati kibernetskega napada kmalu vidni tako na tleh kot v zraku.

Sova je zgrabila rusko letalo

Ukrajinski vojaški obveščevalci (HUR) so navedbe o kibernetskem vdoru v strežnike podjetja Tupoljev, ki je ena od jedrnih komponent ruske obrambne industrije, potrdili ne le z razkritjem dokumentov, pridobljenih med hekerskim napadom, temveč tudi s spremembo spletne strani tupolev.ru.

Na naslovno stran portala ruskega podjetja so namreč postavili fotografijo, ki prikazuje rusko letalo v krempljih sove – ta je osrednja komponenta uradnega logotipa HUR:

Spletna stran proizvajalca vojaških letal Tupoljev, ki so jo Ukrajinci predelali po svoje. Danes je sicer že v prvotnem stanju. Foto: HUR

Kot so razkrili ukrajinski vojaški obveščevalci, so med vdorom v strežnike Tupoljeva med drugim pridobili uradno in neuradno interno korespondenco zaposlenih v podjetju, podatke o osebju, kot so funkcija v podjetju, imena in priimki, domači naslovi in življenjepisi, podatki o sestankih za zaprtimi vrati, fakture.

Zdaj vedo, kdo vzdržuje letala, ki so za Rusijo tako rekoč neprecenljiva

Po navedbah ukrajinskih medijev, kot sta Kyiv Post Hromadske, še posebej izstopajo podatki o inženirjih in serviserjih, ki so odgovorni za redno vzdrževanje strateških bombnikov, kot sta Tupoljev Tu-95 in Tu-160. Ti lahko nosijo tudi rakete z jedrskimi konicami in so zato ključne komponente ruske jedrske triade, ki jo tvorijo še jedrske podmornice ter balistične rakete srednjega in dolgega dometa ter medcelinske balistične rakete.

Podatki o enem od vzdrževalcev letal v podjetju Tupoljeval, ki jih je razkrila HUR. Foto: HUR

Ukrajinski obveščevalci: Kar zadeva letala Tupoljev, med nami ni več skrivnosti. Pripravite se na posledice.

"Z besedami je nemogoče dovolj poudariti, kako pomembni so za nas ti podatki," so ob razkritju kibernetskega vdora v Tupoljev sporočili iz HUR.

"Ukrajinski obveščevalci zdaj vedo tako rekoč vse o aktivnostih Tupoljeva, skrivnosti ni več," so dodali.

"Ker smo pridobili obširne podatke o osebju, ki servisira rusko strateško vojaško letalstvo, bodo rezultati kmalu vidni tako na tleh kot na nebu," so še napovedali.

Posnetek zaslona s kamere enega od ukrajinskih dronov tik pred eksplozivnim trkom v rusko letalo. Foto: Posnetek zaslona

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba HUR je hekerski vdor v strežnike družbe Tupoljev sicer razkrila le nekaj dni po zaključni fazi operacije Pajkova mreža, nedeljskega sočasnega napada na več oporišč ruskega vojaškega letalstva. Tarče napada z brezpilotnimi letalniki so bili predvsem bombniki Tupoljev, kot so Tu-95 in Tu-22M3.

Vzporedna vojna, ki poteka že od februarja 2022

Kibernetska vojna med Ukrajino in njenimi zavezniki ter Rusijo ob konvencionalnih spopadih poteka že od začetka ruske invazije. Ruski hekerji so skoraj v trenutku, ko so nad Ukrajino zažvižgale prve balistične rakete, napadli ukrajinska državna in bančna omrežja.

Ruska kibernetska vojska je ob invaziji Ukrajine pokazala takojšno podporo ruskim oboroženim silam na terenu, saj je napadla ukrajinska vladna omrežja, telekomunikacijske storitve in ključno infrastrukturo. Veljalo je tudi obratno: tarča ene od prvih izstreljenih ruskih balističnih raket je bil ukrajinski vladni podatkovni center. Foto: Shutterstock

Ukrajina jim ni ostala dolžna. V zadnjih treh letih so po lastnih trditvah izvedli več kibernetskih napadov na tarče visoke vrednosti, med drugim več ruskih vladnih institucij in posameznike.

V zadnjem obdobju so ukrajinski hekerski aktivisti na merek vzeli tudi ruska podjetja in začeli aktivnosti za motenje njihovega poslovanja, kar je neposredno vplivalo tudi na ruske civiliste.

8. januarja letos so ukrajinski in proukrajinski hekerji, znani kot Ukrajinsko kibernetsko zavezništvo, napadli in povsem onesposobili ponudnika telekomunikacijskih storitev Nodex v ruskem Sankt Peterburgu. Povzročili so jim skoraj popoln razpad vseh storitev in močno otežili ponovno vzpostavljanje normalnega stanja.

Proukrajinska hekerska skupina Yellow Drift je kasneje napadla in začasno zrušila tudi Roseltorg, največjo rusko platformo za javna naročila, ki jo uporabljajo tako ruske vladne agencije kot podjetja, med drugim tudi tista v ruski orožarski industriji.