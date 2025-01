Grožnja Rusiji: "Pripravite se na vrnitev v kameno dobo"

Proukrajinska hekerska skupina je napadla in začasno zrušila Roseltorg, največjo rusko platformo za javna naročila, ki jo uporabljajo tako ruske vladne agencije kot podjetja, med drugim tudi tista v ruski orožarski industriji. Gre za novega v vrsti napadov na ključne cilje v ruski kibernetski infrastrukturi, ki jih že tako rekoč od ruske invazije Ukrajine izvajajo različne hekerske združbe, ki podpirajo Ukrajino oziroma izhajajo iz napadene države. Napadalci na Roseltorg obenem opozarjajo, da pred tovrstnimi napadi ni varen nihče, ki "podpira tiranijo in financira vojno".

Roseltorg je stranke o nedelovanju platforme prvič obvestil v četrtek, 9. januarja, težave pa naj bi povzročila nenačrtovana vzdrževalna dela, so zapisali v uradnem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram.

"Pripravite se na vrnitev v kameno dobo"

Da ni šlo zgolj za nedostopnost storitve zaradi vzdrževalnih del, je še isti dan na Telegramu razkrila proukrajinska skupina hekerjev Yellow Drift (vir). Šlo je sicer za do zdaj neznano hekersko združbo, ki pa je navedbe potrdila z objavo posnetkov zaslona, ki so razkrivali, da se je infiltrirala v Roseltorgovo omrežje.

"Naj pojasnimo, da se Roseltorg v resnici ne ukvarja z nenačrtovanimi in začasnimi vzdrževalnimi deli. Roseltorg se ukvarja s posledicami hekerskega napada, ki je bil izveden minulo noč, in poskuša obnoviti za 550 terabajtov izgubljenih podatkov: strežnikov, varnostnih kopij, e-pošte, certifikatov, spletnih mest in druge infrastrukture zvezne platforme," so zapisali.

"Če boste podpirali tiranijo in financirali vojne, se pripravite na vrnitev v kameno dobo," so še zagrozili v zapisu na Telegramu.

Med strankami tudi naftni velikan in rusko ministrstvo za obrambo

Da so bili tarča hekerskega napada ter poskusa uničenja podatkov in celotne infrastrukture za izvajanje elektronskega trgovanja, so pri Roseltorgu potrdili štiri dni pozneje (vir). Dodali so, da so sistem ponovno postavili na noge. Del Roseltorgove trgovalne platforme trenutno spet deluje, del pa še ne.

Kot je bilo razvidno iz komentarjev pod objavami v uradnem kanalu družbe Roseltorg, je več njihovih domnevnih strank izrazilo precejšnjo zaskrbljenost zaradi potencialne finančne škode in zamujenih rokov v postopkih oddaje javnih naročil. Roseltorg na spletni strani sicer zagotavlja, da bodo vsi roki podaljšani.

Stavba ruskega obrambnega ministrstva Foto: Shutterstock



Storitve platforme Roseltorg po navedbah ruskih medijev med drugim sicer uporabljajo ruski naftni velikan Lukoil, rusko ministrstvo za obrambo, največji ponudnik telekomunikacijskih storitev v državi Rostelecom, ruski medijski in internetni regulator Roskomnadzor in globalni kralj rudnikov diamantov Alrosa.

Serija hekerskih napadov na tarče v Rusiji

Kot smo že poročali, so ukrajinski in proukrajinski hekerji, znani kot Ukrajinsko kibernetsko zavezništvo, v začetku januarja napadli in povsem onesposobili ponudnika telekomunikacijskih storitev Nodex v ruskem Sankt Peterburgu. Povzročili so jim skoraj popoln razpad vseh storitev in močno otežili ponovno vzpostavljanje normalnega stanja.

The Record Media medtem poroča, da je hekerska združba, ki se imenuje Kibernetski anarhisti, v ponedeljek razkrila napad na rusko tehnološko podjetje Infobis, ki je pomemben novejši igralec v ruski agrikulturi, in po lastnih trditvah uničila del njihove infrastrukture ter jim ukradla za tri terabajte podatkov.

Kibernetska vojna med Ukrajino in njenimi zavezniki ter Rusijo ob konvencionalnih spopadih poteka že od začetka ruske invazije. Ruski hekerji so skoraj v trenutku, ko so nad Ukrajino zažvižgale prve balistične rakete, napadli ukrajinska državna in bančna omrežja. Ukrajina jim ni ostala dolžna. Nekdanji podpredsednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov je takoj ustanovil tako imenovano Ukrajinsko kibernetsko vojsko, ki se ukvarja izključno s hekerskimi napadi na ruske tarče, in k sodelovanju povabil hekerje in hekerske aktiviste z vsega sveta. Podporo Ukrajini in sovražnost do Rusije je napovedala tudi razvpita hekerska skupina Anonymous. Foto: Shutterstock

Že prejšnji teden pa je združenje hekerjev z vzdevkom Silent Crow razkrilo, da je že v decembru napadlo rusko državno agencijo Rosreestr, ruski ustreznik Geodetske uprave Republike Slovenije. Med drugim naj bi ukradli večje število podatkov o ruskih državljanih, ki so lastniki nepremičnin, kar so tudi podkrepili z javno objavo dela podatkov (vir).