Ukrajinsko kibernetsko zavezništvo, združenje hekerskih aktivistov, je v noči na torek izvedlo obsežen napad na ponudnika telekomunikacijskih storitev Nodex v ruskem Sankt Peterburgu. V napadu so povzročili skoraj popoln razpad vseh storitev ponudnika Nodex, obenem pa so jim dodatno otežili ponovno vzpostavitev storitev, saj so izbrisali vse podatke z njihovih internih strežnikov.

Ukrajinski hekerji so napad razkrili v svojem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram in objavili tudi posnetke zaslona (vir), ki med drugim prikazujejo padec Nodexovega internetnega prometa na ničlo in rovarjenje hekerjev po strežnikih ponudnika telekomunikacijskih storitev. Ukradli naj bi jim tudi domnevno občutljive dokumente.

Trenutek, ko se je zrušil internetni promet telekomunikacijskega ponudnika Nodex. Foto: NetBlocks

"Omrežje je bilo popolnoma uničeno"

Izpad storitev zaradi hekerskega napada, za katerim najverjetneje stojijo hekerji iz Ukrajine, so na ruskem družbenem omrežju VK (vir) potrdili tudi pri Nodexovi krovni družbi.

Kot so zapisali, je bilo v napadu njihovo omrežje popolnoma uničeno, povezljivost pa se ponovno trudijo vzpostaviti s pomočjo varnostnih kopij, za katere so ukrajinski hekerji sicer zatrdili, da jih ni več. Dodali so še, da ne morejo obljubiti, kdaj bodo znova povezani v omrežje.

Dostop do interneta in drugih storitev so nato, kot so kasneje zapisali na omrežju VK, ponovno vzpostavili šele v sredo popoldan oziroma več kot 36 ur po hekerskem napadu. Vse uporabnike so pozvali, naj znova zaženejo omrežne usmerjevalnike.

Številni napadi

Poslanstvo ukrajinskega kibernetskega zavezništva, ki v trenutni sestavi obstaja od leta 2016 – zametki delovanja organizacije pa segajo v leto 2014, ko si je Rusija priključila ukrajinski polotok Krim – so predvsem sabotaže ruskih informacijskih omrežij in odzivanje na agresivna dejanja Rusije in z njo povezanih hekerjev v kibernetskem prostoru.

V zadnjih letih so izvedli več odmevnih kibernetskih napadov, med drugim na rusko ministrstvo za obrambo in strežnike, povezane s Skupnostjo neodvisnih držav (CIS). Vdirali so tudi v osebne račune vidnejših ruskih politikov in vplivnih pripadnikov ruskih oboroženih sil, zaradi česar igrajo pomembno vlogo tudi v ukrajinski obveščevalni sferi.

Vzporedna vojna

Kibernetska vojna med Ukrajino in njenimi zavezniki ter Rusijo ob konvencionalnih spopadih poteka že od začetka ruske invazije. Ruski hekerji so skoraj v trenutku, ko so nad Ukrajino zažvižgale prve balistične rakete, napadli ukrajinska državna in bančna omrežja.

Ruska kibernetska vojska je ob invaziji Ukrajine pokazala takojšno podporo ruskim oboroženim silam na terenu, saj so napadli ukrajinska vladna omrežja, telekomunikacijske storitve in kritično infrastrukturo. Veljalo je tudi obratno: tarča ene od prvih izstreljenih ruskih balističnih raket je bil ukrajinski vladni podatkovni center. Foto: Shutterstock

Ukrajina jim ni ostala dolžna. Nekdanji podpredsednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov je takoj ustanovil tako imenovano Ukrajinsko kibernetsko vojsko, ki se ukvarja izključno s hekerskimi napadi na ruske tarče, in k sodelovanju povabil hekerje in hekerske aktiviste z vsega sveta. Podporo Ukrajini in sovražnost do Rusije je napovedala tudi razvpita hekerska skupina Anonymous.