Rusija je ponoči z droni in raketami znova napadla Kijev, pri čemer sta bila ubita najmanj dva človeka, še več je ranjenih. Ob prizadevanjih Washingtona za nadaljevanje pogajanj se bosta danes ob robu vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Maleziji sestala zunanja ministra Rusije in ZDA, Sergej Lavrov in Marco Rubio.