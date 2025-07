Nogometaši Olimpije so se v torek uvrstili v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Potem ko so na prvi tekmi v Stožicah po preobratu s 4:2 premagali Inter d'Escaldes, so na povratni tekmi v Andori remizirali z 1:1 in s skupnim izidom 5:3 prišli do napredovanja. V četrtek je na delu Maribor, ki lovi preobrat proti Paksu (0:1 na prvi tekmi), nemogočo nalogo pa ima Koper, ki je na prvem srečanju proti Vikingu na Norveškem klonil z 0:7.

Olimpija do napredovanja

Slovenski prvaki so po porazu v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti kazahstanskemu Kairatu uspešno opravili svojo nalogo v drugem kvalifikacijskem krogu konferenčne lige. Andorskega prvaka so izločili s skupnim izidom 5:3.

Ljubljančani so se na uvodu tekme "igrali z ognjem", vseskozi so bili pod hudim pritiskom, njihova mreža pa se kljub številnim (pol)priložnostim nogometašev andorske ekipe ni zatresla. Končnica prvega polčasa pa se je končala na najboljši mogoči način za goste, po hitri akciji in podaji Durdova je absolutni junak prvega dvoboja Diogo Pinto z natančnim strelom svoje soigralce popeljal do vodstva z 1:0.

Diogo Pinto je na dveh tekmah proti Inter d'Escaldesu zadel kar štirikrat. Foto: Grega Valančič

Gostitelji so izenačili v 55. minuti po močnem in natančnem prostem strelu Martina Calderona z 22 metrov. V končnici dvoboja so izbranci portugalskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Jorgeja Simaa z nekaj spodrsljaji nadzorovali gostitelje in se prebili v naslednji kvalifikacijski krog. Olimpijo v tretjem krogu čaka Dinamo Minsk ali albanska Egnatia, prvo tekmo je dobila druga z 2:0. Povratna tekma bo v četrtek.

V četrtek še Maribor in Koper

Maribor bo lovil preobrat po porazu na prvi tekmi z 0:1. Foto: Aleš Fevžer V četrtek ob 20. uri svoji povratni tekmi drugega kroga konferenčne lige igrata še Maribor in Koper. Mariborčani so uvodoma gostovali na Madžarskem pri Paksiju in izgubili z 0:1, a pokazali, da imajo dovolj kakovostno zasedbo, da si pred domačimi gledalci zagotovijo napredovanje.

V domači ligi so po uvodnem porazu tokrat slavili v Domžalah z 2:1, trener Tugberk Tanrivermis pa je povedal, da je videl tudi napredek v igri. "Zavedamo se, da je za nami šele prvih 90 v skupaj 180-minutnem boju. Vse je še odprto, doma, pred našimi fantastičnimi navijači, pa želimo izkoristiti prednost domačega terena, biti učinkovitejši in zmagati. Želimo opraviti svoje delo v rednem delu tekme, lahko tudi v podaljških, toda storili bomo vse, da si zagotovimo napredovanje v običajnem igralnem času. Imam popolno zaupanje v ekipo, dodatno orožje bo v tem povratnem dvoboju pa bo za nas podpora s tribun." Zmagovalca slovensko-madžarskega dvoboja v tretjem krogu čaka ukrajinska Polisja ali andorska Santa Coloma, prvo tekmo je dobila druga z 2:1.

"Vsak, ki si je ogledal tekmo na Madžarskem, je videl, da smo boljša ekipa. Ustvarili smo si več priložnosti, toda sreča ni bila naša zaveznica. Zdaj verjamem, da bo zgodba drugačna in da bomo uspešnejši," je odločen član Maribora Benjamin Tetteh.

Evropska pot se je najbrž že končala za Koper. Ta bo sicer v četrtek ob 20. uri na povratni tekmi gostil norveški Viking Stavanger, ki je pred domačimi gledalci potrdil razliko v kakovosti in tržni vrednosti ter zasedbo Slaviše Stojanovića odpravil s kar 7:0. So pa zatem Koprčani v domačem prvenstvu za majhen obliž na veliko rano z 2:0 ugnali Primorje. Zmagovalca v tretjem krogu čaka ali bolgarska zasedba Černo More ali turški Istanbul Basaksehir. Turki so prvo tekmo dobili z 1:0.

V lov za napredovanje še legionarji

Na delu je tudi nekaj legionarjev. Til Mavretič je z estonsko Levadio po podaljšku izločil Iberio 1999 Matica Vrbanca. Prva tekma se je končala z izidom 1:0 za Levadio, na povratni je Iberia po rednem delu vodila z 2:1, tako da je odločil podaljšek, v katerem je Levadia zadela za 2:2 in se s skupnim izidom 3:2 zavihtela v naslednji krog. Mavretič je za zmagovalno ekipo igral do 66. minute, Vrbanec pa je za Iberio v igro vstopil ob koncu rednega dela.

V četrtek bo zmago z 2:1 s Spartakom iz Trnave proti Hibernians branil Žiga Frelih. Mario Jurčević bo s Partizanom doma poskušal ohraniti prednosti proti Oleksandriji, ki jo je na prvi tekmi ugnal z 2:0. Žan Rogelj pa bo doma s Charleroijem gostil Hammarby, potem ko sta se ekipi na prvem obračunu razšli brez golov.

Na delu bo tudi Dušan Stojinović, ki bo z Jagellonio gostil Novi Pazar (2:1), Lukas Sever pa bo s Strassnom poskušal nadoknaditi zaostanek proti Dundee Unitedu z 0:1.

