Hočevarja najboljša v kvalifikacijah EP v Solkanu, ekipe brez kolajne

Drugi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Solkanu so bile na vrsti kvalifikacije kanuistk in kanuistov ter ekipne tekme. Te so se končale brez slovenske kolajne, sta pa v kvalifikacijah najboljša časa dneva postavila Eva Alina Hočevar med kanuistkami do 23 let in Žiga Lin Hočevar med kanuisti mladinci.

Kanuisti mladinci Žiga Lin Hočevar, Matej Trojanšek in Andrej Jeklin so na ekipni tekmi naredili napako 50 sekund, ki jih je stala kolajne. Na koncu so bili enajsti. Za zmagovalno ekipo Francije so namreč zaostali za 52,21 sekunde, medtem ko so drugouvrščeni Italijani za francosko zasedbo zaostali za 2,30 sekunde. Bron so si priveslali mladi nemški kanuisti.

Ekipa kanuistk mladink, za katero so veslale Lea Senica, Taira Smonkar in Tia Volk, je bila šesta. Naslov mladinskih evropskih prvakinj so osvojile Čehinje, druge so bile Španke, tretje pa Poljakinje.

Preostali slovenski ekipi kanuistk in kanuistov do 23 let sta osvojili osmi mesti. Eva Alina Hočevar, Naja Pinterič in Sara Belingar so na progi naredile dotik, ki jih je potisnil na osmo mesto. Zmagale so Čehinje, srebro so si priveslale Nemke, bron pa Francozinje.

V konkurenci kanuistov do 23 let so Adam Križaj, Matic Ličen in Gaber Ferlinc prejeli štiri kazenske sekunde in bili prav tako osmi. Zlata kolajna je odšla v Francijo, srebrna na Poljsko, bron pa v Italijo.

Eva Alina Hočevar je bila najboljša v kvalifikacijah pri mlajših članicah. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Hočevarja najboljša v dopoldanskih kvalifikacijah

Že dopoldne so bile na sporedu posamične kvalifikacijske vožnje v kanuju. Tu se je v konkurenci kanuistk do 23 let z najboljšo vožnjo izkazala Eva Alina Hočevar, ki je tekmice prehitela za več kot sekundo. Druga je bila Čehinja Tereza Kneblova, tretja pa Francozinja Doriane Delassus. V polfinale sta se uvrstili tudi Sara Belingar in Naja Pinterič, in sicer z 19. in 23. časom kvalifikacij.

V kanuju med mladinci je bil najhitrejši Žiga Lin Hočevar, ki se je zaradi prenatrpanega urnika na tem prvenstvu odpovedal nastopu v kajaku. Hočevar je bil 87 stotink hitrejši od Francoza Titouana Estangueta, medtem ko je tretji čas dneva postavil Slovak Dominik Egyhazy. Andrej Jeklin je v sobotni polfinale napredoval kot osmi, Matej Trojanšek pa je napredoval s 23. rezultatom.

V konkurenci kanuistk mladink sta v naslednjo fazo tekmovanja prišli Lea Senica kot 16. in Taira Smonkar kot 25., medtem ko je Tia Volk uvodni karierni nastop na mladinskih evropskih prvenstvih v slalomu končala na 31. mestu, mesto za napredovanjem v polfinale. Najboljša je bila Britanka Zoe Blythe-Shields, druga je bila Čehinja Barbora Ondračkova, tretja pa Švicarka Eyleen Vuilleumier.

Med kanuisti do 23 let bosta v sobotnem polfinalu tudi Adam Križaj, ki je bil v kvalifikacijah 26., in Matic Ličen, ki je napredoval kot 29. Gaber Ferlinc je zasedel 32. mesto. Najhitrejši čas dneva v tej konkurenci je postavil Čeh Lukaš Kratochvil, drugo in tretje mesto pa sta priveslala Francoza Yohann Senechault in Elouan Debliquy.

V petek se prvenstvo v Solkanu nadaljuje s polfinalnimi in finalnimi tekmami kajakašic in kajakašev, tako med mladinci kot mlajšimi člani.