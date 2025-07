Mladi slalomist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar je svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Foixu zaključil v stilu. Z novim naslovom mladinskega svetovnega prvaka in peto kolajno iztekajočega se tedna.

Ljubljanski slalomist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar je zadnje leto v mladinski konkurenci poskrbel za nove izvrstne uspehe v tej starostni kategoriji. Na najvišjo stopničko zmagovalnega odra je stopil tudi zadnji dan svetovnega prvenstva za mladince in mlajše člane, ki ga je ta teden gostil francoski Foix. Najboljši je bil v preizkušnji kajakaškega krosa, tako da je dominiral v tej disciplini, saj je že v soboto postal svetovni mladinski prvak tudi v posamičnem kajakaškem krosu, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.

Tekmecem prepustil le drobtinice

Osemnajstletnik je bil nepremagljiv v vseh fazah nedeljskih izločilnih bojev, saj je prvo mesto v svoji skupini osvojil tako v osmini finala kot v četrtfinalu ter v polfinalu in finalu. V odločilni vožnji dneva je odlično startal in si že takoj pridobil pomembno prednost, ki mu je omogočila spopadanje z vratii brez pretirane gneče in oviranja tekmcev v finalu. V cilj je priveslal z veliko prednostjo in se lahko veselil novega velikega uspeha.

Srebrno kolajno si je priveslal Španec Oier Diaz, bronasto pa njegov rojak Faust Clotet Juanmarti. V osmini finala smo imeli na startu mladinske preizkušnje še enega slovenskega predstavnika. Jernej Kramer je s svojim nastopom zaključil v tej fazi in bil skupno 30.

Osemnajstletnik je bil nepremagljiv v vseh fazah nedeljskih izločilnih bojev. Foto: Romain Bruneau

Že peta kolajna tega tedna

To je za Žigo Lina Hočevarja peta kolajna tega tedna. Prvenstvo je odprl z zlato kolajno na ekipni tekmi kajakašev mladincev, kjer je veslal skupaj s Tjašem Velikonjo in Tadejem Tilingerjem, nadaljeval s srebrnima kolajnama v posamičnih finalih mladincev v kajaku in kanuju, v soboto je postal svetovni mladinski prvak v posamičnem kajakaškem krosu, v nedeljo pa še v kajakaškem krosu na izpadanje. Tudi v šesti disciplini, kjer je bil na startu, je dišalo po kolajni, saj je na ekipni tekmi mladincev v kanuju skupaj z Andrejem Jeklinom in Matejem Trojanškom osvojil četrto mesto.

Za Žigo Lina Hočevarja je bila to že peta kolajna tega tedna. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Naja Pinterič kot Eva Alina Hočevar do četrtfinala

V konkurenci kajakašic do 23 let smo imeli na startu dve predstavnici. Tako Naja Pinterič kot Eva Alina Hočevar sta uspešno napredovali iz osmine finala, obe z drugim časom svojih skupin, nato pa bili v svojih četrtfinalnih skupinah tretji in v tej fazi zaključili s tekmovanjem. Na koncu je Eva Alina Hočevar zasedlo deveto mesto, Naja Pinterič pa je bila enajsta. Naslova svetovne prvakinje med mlajšimi članicami se je veselila Francozinja Doriane Delassus, druga je bila Britanka Lois Leaver, tretja pa Čehinja Katerina Bekova.

Med mladinkami je v kajakaškem krosu na izpadanje tekmovala Lea Senica in po napaki v osmini finala tudi obstala v tej fazi tekmovanja. To ji je v končni razvrstitvi prineslo 29. mesto. V finalu sta za dvojno nemško zmagoslavje poskrbeli Mina Blume in Britta Jung, bron pa si je priborila Španka Ainara Goikoetxea.

Ločnikar zaključil v osmini finala

Jan Ločnikar je bil edini slovenski predstavnik v izločilnih bojih kajakašev do 23 let. V osmini finala je v cilj prišel kot tretji, za kasnejšim svetovnim prvakom Nicholasom Collierjem z Nove Zelandije in Francozem Martinom Cornujem, tako da je Celjan obstal v tej fazi tekmovanja. Zasedel je skupno 22. mesto. Kot omenjeno, svetovni prvak je postal Novozelandec Nicholas Collier, drugi je bil Francoz Titouan Castryck, tretji pa Italijan Xabier Ferrazzi.

Mladince in mlajše člane naslednje večje tekmovanje – evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah – čaka že ob koncu meseca, ko se bodo za nove uspehe potegovali v domačem Solkanu.

