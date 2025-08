V Izraelu množične demonstracije za sporazum o izpustitvi talcev

Po navedbah združenja za družine talcev in pogrešanih se je na ulicah Tel Aviva zbralo okoli 60 tisoč ljudi. Protesti so po poročanju časnika Times of Israel potekali tudi v nekaterih drugih izraelskih mestih. Časnik navaja, da so bile to ene najbolj množičnih demonstracij v zadnjih tednih.

Demonstracije so potekale po tem, ko je Hamas objavil video posnetek 24-letnega talca. Ta na posnetku koplje v ozkem predoru in je videti močno izčrpan. Ob tem med drugim pove, da je julija kdaj v celem dnevu dobil za jesti le fižol in lečo, včasih pa celo ničesar.

Družina talca, ki ga je Hamas zajel na glasbenem festivalu med vdorom v Izrael 7. oktobra 2023, Hamasu očita načrtno stradanje 24-letnika, ki ga zadržujejo na območju Gaze.

Prebivalstvo območja Gaze se zaradi izraelskih blokad dobav pomoči sooča s katastrofalnim pomanjkanjem, številni, predvsem otroci, umirajo zaradi podhranjenosti in lakote. Zaradi slabšanja razmer v razdejani enklavi se Izrael sooča z rastočim diplomatskim pritiskom, mednarodne človekoljubne organizacije pa vse bolj opozarjajo, da se v Gazi dogaja genocid.