Slovenski kajakaši in kanuisti so predzadnji dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Solkanu osvojili še dve medalji. Še drugo zlato na tekmovanju si je priborila Eva Alina Hočevar. Tokrat je zmagala med kanuistkami do 23 let, Žiga Lin Hočevar je osvojil bron med kanuisti mladinci, le malo je do kolajne zmanjkalo Mateju Trojanšku, ki je bil četrti, kanuistka Lea Senica pa je bila v konkurenci mladink deveta.