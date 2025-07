V središču mesta odžagali dva radarja. Sklicujejo sestanek.

V središču Solkana, kjer je omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro, je novogoriška občina postavila radarje, a so neznanci v minulih dneh dva podrli oziroma odžagali nosilce. Na občini pojasnjujejo, da gre za prometno nevarno območje, radarje pa so na začetku uporabili le za testne meritve. Napovedujejo tudi sestanek s krajevno skupnostjo.

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so storilci povzročili za približno sto evrov materialne škode. Policisti preiskujejo vse okoliščine, za informacije pa so zaprosili tudi morebitne očividce.

Radarja sta bila postavljena na Cesti IX. Korpusa, kjer je cesta ozka in prometna, ponekod z bližnjih dvorišč vstopajo neposredno nanjo, otroci pa na tem območju peš hodijo v bližnjo šolo, so pojasnili na Mestni občini Nova Gorica.

Ulica je močno obremenjena s tranzitnim prometom

Cesta je bila nekoč glavna prometnica za pot v Posočje, Brda in na Trnovsko-Banjško planoto. Danes je predvsem mestna ulica, ki pa je močno obremenjena s tranzitnim prometom. Večina udeležencev v tranzitu po prihodu z državne ceste v Solkan ne zmanjša hitrosti, čeprav vozijo po strnjenem naselju. Težave nastajajo tudi v prometnih konicah, ko je veliko prometa zaradi šolarjev na cesti in v avtomobilih, ko jih starši vozijo v šolo. Tudi število kolesarjev se je v zadnjih letih zaradi atraktivne kolesarske steze ob Soči močno povečalo, so navedli na občini.

Zato so pred tremi leti na pobudo tamkajšnjih stanovalcev in Krajevne skupnosti Solkan tako na Ulici IX. Korpusa kot tudi na Soški ulici v Solkanu omejili hitrost na 30 kilometrov na uro. Prebivalci so se kasneje znova obrnili na občino s prošnjo po ukrepanju, ker vozniki omejitev pogosto niso upoštevali. Zato so se na občini odločili za postavitev radarjev, so pojasnili.

Občina se bo sestala s predstavniki krajevne skupnosti Solkan

Po vandalizmu na radarjih so na občini napovedali, da se bodo sestali s predstavniki krajevne skupnosti Solkan in ponovno preučili omejitev hitrosti. "Trenutne omejitve so sicer začasen ukrep, kajti ob gradnji magistralnega voda po Ulici IX. korpusa bomo uredili celotno ulico. To se bo zgodilo najkasneje do leta 2027," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Direktor občinske uprave Aleš Markočič je zatrdil, da cilj občine pri namestitvi radarjev ni bil polnjenje občinske blagajne "iz naslova prometnih kazni, ampak to, da zagotovimo varnost v prometu, da vozniki vozijo počasi in da ne prihaja do nesreč". Opazili so namreč, da se je na tem območju po postavitvi radarjev promet nekoliko umiril.

Občina je v začetku junija postavila stacionarne radarje na več lokacijah v Novi Gorici in Solkanu, predvsem v bližini šol in javnih ustanov. Kot so takrat pojasnili, so se tako odločili zaradi posameznih voznikov, ki z objestno vožnjo po mestu ogrožajo varnost preostalih udeležencev v prometu.

Kot so takrat sporočili z občine, naj bi testno izvajanje meritev hitrosti predvidoma trajalo do sredine julija, v tem obdobju pa ne bo izrekanja kazni za prekrške.