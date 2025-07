Žiga Lin Hočevar je slovenski športni javnosti znan že kar nekaj časa, potem ko je še kot šestnajstletnik navduševal na največjih tekmovanjih. Lani v Tacnu je osvojil celo naslov članskega evropskega prvaka, blestel pa je tudi že na tekmah svetovnega pokala. Ravnokar se je vrnil s svetovnega mladinskega prvenstva v Foixu, kjer je osvojil pet medalj. Zanj je bilo letošnje mladinsko svetovno prvenstvo nekaj posebnega. Ne le zaradi uspeha, ampak predvsem zato, ker je bilo zadnje v njegovi mladinski karieri, med katero je v svojo vitrino postavil že petnajst posamičnih medalj. A konec julija (30. julij–3. avgust) bo na domačih tleh tekmoval še na zadnjem mladinskem evropskem prvenstvu. Povedal nam je, da bo zanj to zelo čustveno slovo. Z njim smo govorili tik pred zasluženim oddihom. Skoraj smo ga zmotili med opravljanjem vozniškega izpita, ki ga je tudi uspešno opravil. S povsem svežim dovoljenjem se je za nekaj dni z avtomobilom odpravil na morje, nato pa ga čaka drugi del sezone, kjer bo s svojimi zaveslaji spet lovil največje uspehe. Z njim smo govorili tik pred zasluženim oddihom. Skoraj smo ga zmotili med opravljanjem vozniškega izpita, ki ga je tudi uspešno opravil. S povsem svežim dovoljenjem se je za nekaj dni z avtomobilom odpravil na morje, nato pa ga čaka drugi del sezone, kjer bo s svojimi zaveslaji spet lovil največje uspehe.

Žiga Lin Hočevar je dve zlati medalji dobil v krosu, ki je tudi olimpijska disciplina. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Žiga, za vas je bilo to zadnje mladinsko svetovno prvenstvo, na katerem ste osvojili pet medalj, kajne?

Tako je, ja. Na koncu bi ga ocenil kar z 9 od 10. Mislim, da je to kar dobro.

Česa ste bili najbolj veseli? Kaj vas je najbolj razveselilo?

Absolutno zadnji dan krosa. Pravzaprav oba dneva krosa. Imel sem občutek, da imam stvari popolnoma pod nadzorom. Tekmoval sem samozavestno, mentalno sem bil res dobro pripravljen. Fizično morda nisem bil več čisto svež, kar je razumljivo po dolgi sezoni, ampak sem bil vseeno še bolje pripravljen kot lani. To je bil kar velik izziv. Da smo to tako lepo izpeljali do konca, se mi zdi res nekaj, kar je vredno pohvale.

Foto: KZS Osvojili ste tudi dve srebrni medalji v slalomu, kako bi ocenili slalomske vožnje?

Tako tako, bi lahko rekel. Vožnje so bile sicer super. Vožnja v kanuju je bil zame malo netipična. Veliko sem se premikal s telesom naprej in nazaj, ritem je bil prehiter. Že zgodnji dotik mi je porušil ravnotežje in potem sem se mučil čez celotno progo. Z vožnjo v kanuju nisem bil preveč zadovoljen.

Vožnja v kajaku je bila zelo v redu. Žal me je na koncu malo "navilo". Izgubil sem koncentracijo, kot se mi je to že večkrat zgodilo in je logično. Sploh po tako napornih dneh. Nisem bil več spočit in tam sem izgubil naslov v kajaku.

V kanuju sem ga izgubil še na bolj neumen način, ampak vseeno moram pohvaliti tako Španca kot Čeha, ki sta veslala na res vrhunski ravni. Pravzaprav vsi mladinci danes veslajo neverjetno dobro. Taka raven je bila že lani in predlani. Kot sem že napisal na družbena omrežja. Šesti kanuist na svetu, dve napaki in si sekundo za naslovom. Mislim, da to pove vse o tem, kako močna je mladinska konkurenca danes.

Žiga Lin Hočevar je vse moči usmeril v kros. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Že pred časom sva govorila, koliko boste imeli motivacije za mladinska tekmovanja, potem ko tekmujete na tekmovanjih najvišje ravni. Kako je bilo z motivacijo na tem prvenstvu?

Motivacijsko? Jaz sem bil zelo motiviran za kros. V glavi sem bil popolnoma osredotočen. Želel sem si samo zlato, dobesedno me je zanimalo samo to, ker sta mi ta dva naslova še manjkala.

Za slalom pa ... Mogoče se je bilo malo težje zbrati, ker pri mladincih nimam več kaj dokazovati. Ne sebi ne drugim. Morda je bilo do dneva tekme malo težje. Na dan tekme pa vedno pride tista prava motivacija. Takrat seka v nebo. Večina treningov je bila usmerjena v kros, okoli tega se je gradilo vse.

Kako se poslavljate od mladinskih tekmovanj? V Solkanu vas sicer še čaka mladinsko evropsko prvenstvo.

Verjamem, da bo v Solkanu zelo čustveno. Od prvega leta sem bil ves čas pri vrhu. Številko 1 sem v kanuju nosil že od svojega drugega prvenstva. Res gre za neko obdobje. Mislim, da sem zdaj skupaj naštel petnajst individualnih medalj, kar je najverjetneje absolutni rekord. Mislim, da bo težko kdo to presegel. Če pa kdo bo, bom prav vesel, ker bi to pomenilo, da smo v našem športu odkrili nov talent.

Ja, Solkan bo zame zagotovo poseben in čustven zaključek. Morda se bo to slišalo malo nenavadno, ampak osebno vidim naslov mladinskega svetovnega prvaka vrednejšega kot pri mlajših članih. Seveda je to odvisno od tekme. Če se zberejo vsi najboljši tekmovalci U23, potem je ta naslov vreden več. Ampak v zadnjih letih se pogosto dogaja, da vsi mlajši člani ne pridejo na tekmo. Tudi jaz, če bo urnik prihodnje leto enak kot letos, ko je bilo mladinsko svetovno prvenstvo dva tedna pred članskim, verjetno sploh ne bom nastopil med mlajšimi člani. Zato sem se res veliko posvečal mladinskim kategorijam in se na ta način pokazal v najboljši luči. Mislim, da mi je kar dobro uspelo.

Lahko rečeva, da je to potem neko sladko slovo od mladinskih vrst?

Absolutno.

Žiga Lin Hočevar Foto: Romain Bruneau

Kaj vas čaka v prihodnjih dneh? Si boste vzeli kaj počitka?

Ravno v času, ko sva se dogovarjala za ta pogovor, sem opravljal vozniški izpit – in sem ga uspešno opravil. Zdaj grem na upravno enoto po vozniško izkaznico, potem pa se z dekletom odpraviva na morje. Jaz vozim do meje, od tam naprej bo peljala ona. Vzameva si nekaj dni zase, lepih pet dni počitka.

