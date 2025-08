V Solkanu žlahten konec EP za Slovenijo

V Solkanu se je s tekmami v krosu končalo evropsko prvenstvo mladincev in mlajših članov v slalomu na divjih vodah. Jan Ločnikar je postal evropski prvak do 23 let v posamičnem kajakaškem krosu, Eva Alina Hočevar je med kajakašicami do 23 let osvojila srebro in bron, Žiga Lin Hočevar pa je postal mladinski evropski prvak v kajakaškem krosu.