STA

Sreda,
20. 8. 2025,
16.34

Svetovno prvenstvo, Milano

Vsi Slovenci prvi dan napredovali v polfinalni del

Kajak, kanu | Anže Pikon | Foto Kajakaška zveza Slovenije

Anže Pikon

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Slovenski tekmovalci so uspešno začeli svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah v Milanu. Vsi trije slovenski predstavniki, Mia Medved, Anže Pikon in Jošt Zakrajšek, so v kvalifikacijah napredovali v polfinali del tekmovanja, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

Pikon je nastopil na 200 metrov, na tej razdalji je tudi evropski prvak do 23 let, v finalih pa je veslal tudi na tekmah svetovnega pokala v Szegedu in Poznanju.

Tokrat je nastopil v četrti kvalifikacijski skupini poleg aktualnega članskega evropskega prvaka Srba Strahinje Dragosavljevića. Ta je postavil najboljši čas skupine, kot drugi pa je v cilj prišel Pikon z 32 stotinkami zaostanka. S tem se je bohinjski kajakaš brez težav uvrstil v četrtkov polfinale.

Jošt Zakrajšek | Foto: Kajakaška zveza Slovenije Jošt Zakrajšek Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Zakrajšek je veslal na olimpijski 1000-metrski razdalji. Nastopil je v peti kvalifikacijski skupini, kjer je v cilj priveslal kot četrti, s 3,26 sekunde zaostanka za zmagovalcem skupine Nemcem Jakobom Thordsen.

Za konec slovenskih nastopov prvega tekmovalnega dne v Milanu je na olimpijski 500-metrski razdalji kajakašic veslala Medved. V drugi kvalifikacijski skupini je v cilj prišla kot druga. Najhitreje je veslala Madžarka Zsoka Csikos, Medved je za njo zaostala 1,22 sekunde.

Mia Medved | Foto: Kajakaška zveza Slovenije Mia Medved Foto: Kajakaška zveza Slovenije

V četrtek dopoldne bodo v Milanu kvalifikacije kajakašic na 200 metrov z Anjo Osterman ter dvojcev na 500 metrov s posadkama Matevž Manfreda - Pikon in Medved - Osterman. Popoldne bo v polfinalu kajakašev na 200 metrov nastopil še Pikon.

Sportal Kljub uspehom pet Slovencev previdno na svetovno prvenstvo
