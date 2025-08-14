Kljub uspehom pet Slovencev previdno na svetovno prvenstvo

Anja Osterman in Anže Pikon na 200 metrov, Mia Medved na 500 in Jošt Zakrajšek na 1000 in 5000 metrov v enojcih, posadki Osterman/Medved ter Pikon/Matevž Manfreda pa na 500 metrov v dvojcih. Čeprav je bilo v letošnji sezoni že nekaj vrhunskih rezultatov, je reprezentanca v napovedih previdna. Vsi tekmovalci zatrjujejo, da so dobro pripravljeni, kvalifikacije na prvenstvo in tudi kakovosten trening so opravili v Bratislavi, a kolajn nočejo napovedovati, možnosti zanje pa vendarle ne izključujejo. Nekateri dosežki v preteklosti in tudi v letošnji sezoni dajejo razloge za optimizem.

Jošt Zakrajšek Foto: Kajakaška zveza Slovenije "Senzacija v obliki kolajn je vedno možna. Mislim, da smo vsi dovolj dobro pripravljeni, da lahko razmišljamo tudi o najvišjih mestih," je na novinarski konferenci v imenu celotne ekipe razmišljanje predstavil najbolj izkušen član reprezentance, 42-letni Jošt Zakrajšek, ki je za pozitivno presenečenje na 5000 metrov z osvojenim odličjem poskrbel pred tremi leti na evropskem prvenstvu, v isti sezoni pa je blestel tudi na tekmah svetovnega pokala in na svetovnem prvenstvu, na katerem je bil peti.

Tudi Osterman, najbrž prva slovenska adutinja v Milanu, za katero so že številni uspehi, verjame, da se lahko bori za kolajne, toda pritiska boja za najvišja mesta si ne ustvarja. "Želim biti realna. Na EP sem bila druga na 200 metrov in četrta skupaj z Mio na 500 metrov. Lepo bi bilo, da bi taka uspeha ponovila, toda to je le svetovno prvenstvo, vsaj pri dekletih je konkurenca precej močnejša kot na evropskem. Najpomembnejši pa bodo občutki, če bom oziroma bova pokazali svoj maksimum, bova zadovoljni, tudi če bova četrti, peti ali šesti," meni Koprčanka, za katero je videti, da precej rajši tekmuje v dvojcu, kjer računa na olimpijski nastop, kot pa v neolimpijski disciplini na 200 metrov.

"Po lanski sezoni, ko se nisem uvrstila na olimpijske igre, mi je, kar se tiče 500 metrov, padlo dol. Zmanjkalo mi je motivacije in tudi rezultati v dvojcu in na 200 metrov so dobri, zato sem se odločila za ti disciplini. Mentalno je proces tekem zame v dvojcu lažji kot v enojcu, veliko raje tekmujem v dvojcu z Mio, ki ji povsem zaupam. V svetovnem pokalu se sicer ni izkazalo kot dobro to, da tekmujem v dveh disciplinah, časovna razlika med obema disciplinama je kratka, toda to je bolj mentalni problem. Upam, da ga bova premagali," je Osterman potrdila, da je njena želja v dvojcu večja kot v enojcu.

Mia Medved in Anja Osterman Foto: Kajakaška zveza Slovenije Tudi Medved več kot od posamične discipline pričakuje od dvojca, je pa vseeno zelo hvaležna, da je dobila priložnost tudi med enojci. "Verjamem, da tudi v enojcu lahko dokažem, da sem napredovala od lani," je dejala Medved in dodala, da je bilo zanju četrto mesto in njuno veslanje na evropskem prvenstvu v dvojcih presenečenje, ki ga želita ponoviti.

Nadarjena mladca Manfreda in Pikon, ki sta v mlajših kategorijah beležila odlične dosežke, letos sta bila na svetovnem prvenstvu do 23 let tretja, želita v Milanu priti v finale A, Pikonu pa se ne zdi nemogoče, da se v enojcu bori za najvišja mesta: "Na 200 metrov so presenečenja najbolj možna. Če ti uspe dobro startati in če drugim tega ne uspe, je možno vse. Ni veliko časa za popravke. Konkurenca na svetovnem prvenstvu pa je toliko močnejša od evropskega prvenstva, kot je to pri ženskah. Prvi cilj je finale, naprej bomo videli."