B. B.

Torek,
7. 10. 2025,
21.16

47 minut

Anja Osterman

Torek, 7. 10. 2025, 21.16

47 minut

Odšla je na Maldive

Anja Osterman je na zasluženem dopustu

B. B.

Anja Osterman | Anja Osterman je z družino odšla na Maldive. | Foto Osebni arhiv

Anja Osterman je z družino odšla na Maldive.

Foto: Osebni arhiv

Anja Osterman, naša najboljša kajakašica na mirnih vodah, se je odpravila na zaslužen dopust na Maldive. Njeni športni cilji za prihodnost ostajajo visoki, saj ima še nekaj neporavnanih računov.

Anja Osterman
Sportal Anja Osterman: ko nekateri trenutki v športu pomenijo veliko več kot uspeh #video

"Da, letošnje sezone je konec. Kajak je spakiran v Kajak kanu klubu Adria Ankaran in ga ne odprem do začetka naslednje sezone," nam je v nedavnem intervjuju zaupala Anja Osterman in ob tem razkrila, da ima pred seboj še nekaj zelo pomembnih ciljev. Ne skriva namreč, da ima še precej neporavnanih računov z olimpijskih iger.

Dvaintridesetletna slovenska športnica se je z družino odpravila na Maldive in razkrila, da s partnerjem Alanom praznujeta deseto obletnico. Z njim sta bila že pred leti skupaj na Maldivih, danes pa jima družbo na dopustu dela sin Ari.

Največji letošnji uspeh Osterman je drugo mesto na svetovnem prvenstvu v Milanu v kajaku na 200 metrov. V svoji vitrini ima za zdaj 24 medalj z evropskih in svetovnih prvenstev ter svetovnih pokalov. Manjka ji še olimpijska medalja.

Anja Osterman | Foto: Nina Jelenc Foto: Nina Jelenc

"Zdaj bo drugače, saj se bodo točke seštevale dve leti in na podlagi tega boš lahko dobil kvoto za olimpijske igre. Rekla bi, da je nekoliko boljši sistem kot prej, ko je bilo odločilno le svetovno prvenstvo. Takrat je bilo na voljo šest mest ali pa dodatne izbirne tekme za olimpijske igre, kjer sem žal izgubila za eno mesto, pravzaprav za 34 stotink, kar me še danes boli. Seveda si želim še ene olimpijske igre, da popravim tisti rezultat iz Tokia. To imam zagotovo v mislih in prihodnji dve leti bosta večinoma posvečeni prav olimpijskim disciplinam," nam je pred časom zaupala primorska kajakašica, ki že nekaj časa živi v Miljah v Italiji.

