Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
1. 10. 2025,
7.07

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Martin Srabotnik Žiga Lin Hočevar Peter Kauzer Lea Novak Ajda Novak Eva Alina Hočevar svetovno prvenstvo kajak

Sreda, 1. 10. 2025, 7.07

3 minute

SP v slalomu na divjih vodah, Sydney

Slovenske kajakašice bronaste na SP v Penrithu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Lea Novak | Bronaste Lea Novak, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak. | Foto Nina Jelenc

Bronaste Lea Novak, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak.

Foto: Nina Jelenc

Slovenska reprezentanca v slalomu na divjih vodah tudi tretji dan svetovnega prvenstva v avstralskem Penrithu ni ostala brez kolajne. Za tretjo odličje na prvenstvu so poskrbele kajakašice Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Lea Novak, na ekipni tekmi so osvojile bronasto kolajno. Premagale so jih le Čehinje in Nemke. Slabše od deklet so se odrezali slovenski fantje. Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žiga Lin Hočevar, ki so osvojili osmo mesto.

Čehinje so bile boljše za štiri sekunde in 51 stotink, Nemke, ki so si edine od ekip z medaljo nabrale kazenski sekundi, pa sekundo in 25 stotink.

Za Slovenijo kot samostojno državo je to že 34. odličje na svetovnih prvenstvih, za kajakašice pa četrto v ekipni konkurenci in prvo po letu 2022, ko so se v Augsburgu srebra veselile Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak.

Ajda Novak je tako osvojila že svojo drugo kolajno na prvenstvu, druga je bila že v posamičnem krosu. V torek so bili bronasti na ekipni tekmi tudi kanuisti.

Fantje na osmem mestu

Slabše od deklet so se odrezali slovenski fantje. Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žiga Lin Hočevar so se dotaknili že drugih vrat, nato ujeli ritem in bili v zgornjem delu hitri, slabše pa so opravili spodnji del, tako da so se morali zadovoljiti z osmim mestom.

Tako kot v kanuju so zmagali Francozi, za presenečenje so z drugim mestom poskrbeli Japonci, za zlatom so zaostali le šest stotink, bronasto medaljo so z zaostankom desetinke osvojili Britanci. Slovenci so za zmagovalci zaostali tri sekunde in 84 stotink, brez dveh kazenskih sekund bi bili četrti.

Preberite še:

kanu, ekipna tekma, Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek, Luka Božič
Sportal Slovenski kanuisti bronasti v ekipni konkurenci
Ajda Novak
Sportal Fantastičen dosežek Slovenke na SP
Žiga Lin Hočevar_thumb
Sportal Zaveda se, da gre lahko hitro kaj narobe
Martin Srabotnik Žiga Lin Hočevar Peter Kauzer Lea Novak Ajda Novak Eva Alina Hočevar svetovno prvenstvo kajak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.