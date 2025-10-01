Slovenska reprezentanca v slalomu na divjih vodah tudi tretji dan svetovnega prvenstva v avstralskem Penrithu ni ostala brez kolajne. Za tretjo odličje na prvenstvu so poskrbele kajakašice Eva Alina Hočevar, Ajda Novak in Lea Novak, na ekipni tekmi so osvojile bronasto kolajno. Premagale so jih le Čehinje in Nemke. Slabše od deklet so se odrezali slovenski fantje. Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žiga Lin Hočevar, ki so osvojili osmo mesto.

Čehinje so bile boljše za štiri sekunde in 51 stotink, Nemke, ki so si edine od ekip z medaljo nabrale kazenski sekundi, pa sekundo in 25 stotink.

Za Slovenijo kot samostojno državo je to že 34. odličje na svetovnih prvenstvih, za kajakašice pa četrto v ekipni konkurenci in prvo po letu 2022, ko so se v Augsburgu srebra veselile Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak.

Ajda Novak je tako osvojila že svojo drugo kolajno na prvenstvu, druga je bila že v posamičnem krosu. V torek so bili bronasti na ekipni tekmi tudi kanuisti.

Fantje na osmem mestu

Slabše od deklet so se odrezali slovenski fantje. Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žiga Lin Hočevar so se dotaknili že drugih vrat, nato ujeli ritem in bili v zgornjem delu hitri, slabše pa so opravili spodnji del, tako da so se morali zadovoljiti z osmim mestom.

Tako kot v kanuju so zmagali Francozi, za presenečenje so z drugim mestom poskrbeli Japonci, za zlatom so zaostali le šest stotink, bronasto medaljo so z zaostankom desetinke osvojili Britanci. Slovenci so za zmagovalci zaostali tri sekunde in 84 stotink, brez dveh kazenskih sekund bi bili četrti.

Preberite še: