"Vem, da sem v kanuju lahko najhitrejši, to res vem," nam je pred odhodom v Avstralijo povedal Žiga Lin Hočevar, čudežni najstnik slovenskega športa, ki si želi, da bi enkrat postal najboljši na svetu. Mu bo to uspelo že tokrat?

Najboljši kajakaši in kanuisti sveta se bodo v Avstraliji merili za naslove svetovnih prvakov. Med njimi bo tudi Žiga Lin Hočevar, ki bo tekmoval v kajaku, kanuju in krosu – in v prav vseh treh disciplinah lahko slovenski mladenič poseže visoko. To je zanj pri vsega 18 letih že drugo svetovno prvenstvo, potem ko je leta 2023 tekmoval v Londonu. Svetovno prvenstvo se je začelo v ponedeljek, ko so na sporedu posamične vožnje v krosu.

Že pri 16 letih je postal evropski prvak

Spomnimo, da je Žiga Lin Hočevar lani na domačem evropskem prvenstvu v Tacnu mnoge pustil odprtih ust, ko je pri vsega 16 letih postal članski evropski prvak. Kmalu potem je dokazal, da to ni bilo samo naključje, saj je od takrat nanizal celo vrsto izjemnih rezultatov na največjih tekmovanjih – tudi letos, ko se je na članskem evropskem prvenstvu zavihtel na tretje mesto. Kako bo v Avstraliji?

Žiga Lin nam je razkril, da je že bil na prizorišču v Avstraliji, ampak se ničesar ne spomni. Zakaj? "Prvo zimo po tem, ko sem se rodil, je šel moj oče na trening v Avstralijo. Pravzaprav smo šli z družino skupaj tja. Seveda se nič ne spomnim. S ciliji pa je tako – sam sebi si želim dokazati oziroma potrditi, da sem v eni stvari res najboljši na svetu. Enkrat si želim postati svetovni prvak. Vsakokrat, ko bom dobil priložnost, jo bom skušal čim bolje izkoristiti. Nikoli ne veš, koliko jih še imaš. Ampak ne bom ničesar napovedoval. Niti finala ne bom napovedal, ker vemo, kakšen šport je to. Malo se ti voda odpre in je lahko vsega konec."

Ko ni dovolj financ in so se morali odločiti drugače

Slovenski divjevodaši so pred prvenstvom v deželi "tam spodaj", na prizorišču olimpijskih iger iz leta 2000, opravili kar nekaj treninga. Je bilo to za našega sogovornika dovolj?

"Vedno je lahko še več. Sam bi si želel, da bi bil še kakšen teden več v Avstraliji, ampak preprosto pozimi ni bilo dovolj financ, da bi lahko v Avstraliji treniral vse tri discipline. Odločili smo se drugače, ampak vseeno mislim, da bomo kar dobro spoznali progo. Na koncu bo pomembno, kako si bom jaz ogledal progo in kako jo bom analiziral na dan tekme. Mislim, da je proga zelo dobra in zanimiva ter da bi mi lahko bila predvsem všeč. Mislim, da bom zelo užival na treningih, nato pa se bom osredotočil na tekmo."

Osemnajstletnik je eden glavnih slovenskih orožij na svetovnem prvenstvu. To kažejo tudi njegovi rezultati. Na letošnjem evropskem prvenstvu je bil v posamični konkurenci tretji, zelo je "letel" tudi na tacenskih brzicah, ko je bil na tekmi svetovnega pokala v kajaku drugi in dokazal, da se tudi v tej disciplini lahko zavihti med najboljše.

"Res vem, da sem v kanuju lahko najhitrejši. Ko grem hitro, sem lahko najhitrejši, to vedo že vsi. V kanuju je tako, da greš lahko zelo dobro ali pa gre lahko hitro kaj narobe. Medtem sem v kajaku nenehno med petim in dvajsetim mestom. Včasih gre lahko zelo hitro, tako kot je šlo na primer v Tacnu, ko je šlo vrhunsko. So vožnje, ko sem tudi v kajaku zelo hiter. Tega se zavedam, ampak na koncu pride dan D, ko moraš odpeljati. Vem, da se lahko v obeh disciplinah visoko uvrstim. Odvisno je od tega, kako se bom počutil in kakšen bo občutek v glavi."

