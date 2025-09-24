"Zavedam se, da sem še vedno sposoben," nam je v pogovoru razkril Benjamin Savšek, že več kot desetletje eden najboljših kanuistov na divjih vodah. A po dolgih letih mu letos ne gre vse po načrtih, kaj se dogaja s slovenskim športnim asom?

Benjamin Savšek ima v svoji vitrini nešteto medalj z največjih tekmovanj, med njimi tudi zlato olimpijsko medaljo z olimpijskih iger v Tokiu. Poleg tega je dvakratni svetovni in štirikratni evropski prvak v posamični konkurenci. Savšek nas je zadnja leta vseskozi razvajal z vrhunskimi rezultati, letos pa nekako ne najde pravih občutkov. Letos na največjih tekmah v posamični konkurenci tako še ni stal na stopničkah, kar je zanj precej nenavadno. Njegovi kakovost in hitrost nista sporni, se mu pa v vožnjah prikradejo napake, ki ga na koncu stanejo vrhunsko uvrstitev.

Benjamin Savšek v tacenskem kanalu Foto: Aleš Fevžer

Šel je na star model čolna

"Za zdaj se mi sezona še ni izšla po željah. Na začetku sezone sem se ukvarjal z zamenjavo čolna, v drugem delu pa sem šel nazaj na star model čolna. Na zadnjih dveh svetovnih pokalih sem iskal prave občutke. Zdaj je pred nami vrhunec sezone. To je tekma, na kateri si želim najboljšega rezultata. Sezono bi rad končal na najvišji ravni," nam je uvodoma povedal Beni. V mislih je imel svetovno prvenstvo v Avstraliji, ki se začne prihodnji teden. Tam bo ljubljanski kanuist branil naslov svetovnega prvaka iz Londona, ob tem pa poskušal popraviti nekoliko slabši vtis z letošnjih tekem.

Benjamin Savšek upa, da bo pred svetovnim prvenstvom dobil pravo motivacijo. Foto: Reuters

"Res je, da sezone še ni konec. Ostaja še ena glavna tekma, na kateri bom poskušal doseči dober rezultat. Je pa res, da sem v prejšnjih sezonah vedno dosegel vrhunski rezultat in bil na ta način v stiku z najboljšimi. Zavedam se, da sem še vedno sposoben. Zdaj samo upam, da sem dobil pravo motivacijo in zagon za zadnjo tekmo," je dejal izkušeni 38-letni kanuist. Ob tem je poudaril, da ga je lanska, olimpijska sezona precej izčrpala, zato je letošnjo vzel kot prehodno.

"Seveda z izjemo svetovnega prvenstva, na katerem bi rad dosegel vrhunski rezultat. In ne razmišljam toliko o rezultatu kot o tem, da bi rad dobil nazaj tekmovalne občutke in poskušal odpeljati tako, kot znam."

Proga v Avstraliji mu je všeč. Foto: Bojan Puhek

"Zdaj je na meni"

Letošnje svetovno prvenstvo bo v Penrithu v Avstraliji, kjer je pred leti Savšek že treniral in zelo uspešno tekmoval. Kljub nekoliko slabšim letošnjim rezultatom ima zato visoke cilje, a se ob tem zaveda, da je vse odvisno od njega. "Proga mi je res lepa in tudi voda je dovolj divja, kar mi je všeč. Skratka, to je proga, kjer lahko dosežem vrhunski rezultat. Zdaj je na meni, da se pripravim."

