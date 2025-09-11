Jessica Fox odpovedala nastop na SP

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
7.40

Četrtek, 11. 9. 2025, 7.40

1 ura, 26 minut

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Olimpijska prvakinja v kajaku in kanuju Jessica Fox je danes odpovedala nastop na svetovnem prvenstvu. Avstralska veslaška zvezdnica je pred časom sporočila, da je imela operacijo tumorja na ledvici, a je vseeno upala na nastop na domačem prvenstvu. Danes pa je dodala, da si po odstranitvi tumorja še ne bo dovolj opomogla za Sydney.

Trikratna olimpijska zmagovalka je osvojila 14 svetovnih naslovov, od tega deset v posamičnih disciplinah, s čimer je najboljša tekmovalka v zgodovini tega športa.

Avstralka je svoje zdravstveno stanje razkrila prejšnji mesec in se umaknila s preostalih tekem svetovnega pokala v Evropi, tudi v Tacen je ni bilo iz tega razloga.

Sama je upala, da bo nared za SP v domačem Sydneyju od 29. septembra do 4. oktobra.

"Prvič po 15 letih me ne bo na startni črti na SP," je danes Fox sporočila na družbenih omrežjih.

"Žal preprosto ne bom pravočasno pripravljena. Po operaciji moram dati prednost svojemu zdravju in okrevanju. Popolnoma sem obupana, ker bom zamudila svetovno prvenstvo na domači progi," je dodala.

Enaintridesetletnica, tudi olimpijska prvakinja v ženskem kanuju in kajaku iz Pariza 2024, ima skupno šest olimpijskih kolajn s štirih iger, dejavna pa je tudi zunaj čolna, saj je članica komisije športnikov pri Mednarodnem olimpijskem komiteju.

