Kajakaški polfinale zadnje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih željah v Augsburgu se ni izšel po slovenskih željah. Razočaranje je pomenil predvsem nastop Eve Aline Hočevar, ki se je borila za kolajno v skupnem seštevku kajakašic, a ostala brez finala in možnosti za njo. Slovensko čast je na dolgi in zahtevni progi rešil njen brat Žiga Lin Hočevar, ki bo edini slovenski finalist, v finale se je uvrstil z 11. časom.

Peter Kauzer je imel v polfinalni vožnji kajakašev težave s sodniki, finale mu je preprečila naknadna sodniška odločitev, prislužil si je namreč 50 kazenskih sekund, s tem pa padel na 25. mesto. Martin Srabotnik je bil z osmimi kazenskimi sekundami dve mesti pred njim.

Eva Alina Hočevar Foto: Nina Jelenc V ženski konkurenci je že v kvalifikacijah kajakašic obstala Lea Novak, Ajda Novak je bila z osmimi kazenskimi sekundami 28., najbolj boleč pa je bil nastop Eve Aline Hočevar. Tekmovalki, ki je pred zadnjo tekmo zasedala četrto mesto v skupnem seštevku, se nastop ni posrečil, s štirimi kazenskimi sekundami je zasedla 18. mesto, s tem pa so na tekmi, ki je ponujala dvojne točke, splavale po vodi vse možnosti za vrhunsko uvrstitev v skupnem seštevku.

"V kvalifikacijah nisem tvegala, želela sem se izogniti veliki napaki, brez nje sem vedela, da mi polfinale ne more uiti. Moj cilj je bil priti v finale, da bi se lahko borila za medaljo v skupnem seštevku. Pred polfinalom sem se dobro počutila, do 22., 23. vratc je šlo vse po načrtu, potem pa se je zalomilo, zbranost mi je povsem padla. Razočarana sem, ponujala se mi je priložnost, nisem je izkoristila. Očitno sem hotela preskočiti stvari, očitno je za kolajno še prekmalu, moram pač iti stopničko za stopničko," je bila na cilju razočarana Ljubljančanka.