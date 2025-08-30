Ajda Novak ni rešila klavrnega dneva slovenskih kanuistov

Ajda Novak je bila presenetljivo tista, ki je na tekmi svetovnega pokala kanuistov na divjih vodah v Tacnu reševala slovensko čast, saj se je edina uvrstila v finale. Časti pa ni rešila, saj se ji finalna vožnja ni posrečila, s 63 kazenskimi sekundami je zasedla, zadnje, 12. mesto.

Ajda Novak je imela v kvalifikacijah nekaj sreče, saj so prvotni rezultati kazali na 13. mesto, a so sodniki naknadno kaznovali eno izmed tekmovalk, tako da je Slovenka, za katero je bilo to tretje finale v karieri, dobila še eno priložnost.

"Ni bil načrt, da v finalu napadam na vso moč. A ko je prišlo do prvega dotika, sem to morala storiti, če sem hotela upati na kaj več. Toda napad se mi ni izšel, a nisem razočarana. Zelo sem zadovoljna s kvalifikacijsko vožnjo, ta bo dobra popotnica za naprej," je dejala Novak, za katero je do zdaj najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu šesto mesto. Kot sama pravi, da je pred startom finala pomislila na to, da je edina slovenska finalistka, a ji to, kot sama pravi, dodatnega pritiska ni predstavljalo.

Vsi preostali slovenski kanuisti so tacenske brzice zapustili razočarani. Pri fantih se nihče ni uvrstil med najboljših 12., kar se v Tacnu ni zgodilo že ogromno časa, najboljši je bil Benjamin Savšek na 15. mestu.

Luka Božiča je s 45. mestom najbrž zapravil realne možnosti, da bi drugič v karieri postal skupni zmagovalec svetovnega pokala. Foto: Aleš Fevžer

Najbolj boleč je bil nastop Luke Božiča

Žiga Lin Hočevar je bil 24., še najbolj boleč pa je bil nastop Luke Božiča, ki je na predzadnji tekmi - po Tacnu se bodo tekmovalci naslednji teden merili še v Augsburgu -, s 45. mestom najbrž zapravil realne možnosti, da bi drugič v karieri postal skupni zmagovalec svetovnega pokala.

Primorec je že na začetku, pri prihodu z zapornice, storil napako, močno ga je odneslo z idealne linije, nato pa je še nepravilno prevozil peta vratca, si priboril 50 kazenskih sekund, že takrat je bilo jasno, da se ne bo mogel izogniti repu rezultatske lestvice. Že pred njim brez večje napake proge ni prevozil Hočevar, vtisa slovenske reprezentance, ki se je pred dobrim letom tu veselila trojne zmage na evropskem prvenstvu, pa ni popravil niti nekdanji olimpijski prvak Savšek.

"Ne vem, kaj se je zgodilo. Mislil sem, da bosta umazana voda in zvišan vodostaj naša prednost, a sem se zmotil. Boril sem se, kolikor sem se mogel, bilo je premalo. Hitrost ni bila prava, poskušal sem kontrolirati vratca, a kljub temu se nisem uspel izogniti dotiku. Nadoknaditi časa pa na kratki progi ni bilo več mogoče. Škoda, da se nobenemu ni uspelo uvrstiti v finale, sam sem upal, da si bom tu pred svetovnim prvenstvom povrnil samozavest, ki je posledica slabega prvega dela sezone," je bil razočaran Savšek.

Lea Novak bo edina slovenska finalistka v kanuju. Foto: Nina Jelenc

Razočaranje tudi pri dekletih

Že pred domačo moško vrsto je razočaranje doživela Eva Alina Hočevar, ki je imela pav tako visoka pričakovanja, ki pa jih ni izpolnila. Vožnja se ji ni posrečila, uvrstila se je na 16. mesto, po dveh dotikih je za reprezentančno kolegico Leo Novak, ki se je v finale uvrstila kot 12., zaostala za sekundo in pol.

"Cilja, uvrstitve v finale, nisem izpolnila, razočarana sem. Še bolj kot z uvrstitvijo pa sem nezadovoljna nad vožnjo. Že pri prvih vratcih sem storila napako. A ni bilo še vse izgubljeno, toda nisem se uspela umiriti, prav pri vsaki kombinaciji sem izgubljala," je dejala Hočevar, ki bo v nedeljo nastopila še v krosu.

Alja Kozorog je z dvema kazenskima sekundama zasedla 19. mesto (+9,09).

Pri dekletih je zmagala Nemka Elena Lilik pred Ukrajink Viktorijo Us in petkovo zmagovalko v kajaku, Britanko Kimberley Woods.