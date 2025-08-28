Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
13.17

kajak operacija Jessica Fox

Jessica Fox uspešna okreva po operaciji tumorja

Trikratna olimpijska prvakinja v kajaku in kanuju Jessica Fox dobro okreva po operaciji tumorja na ledvici.

Trikratna olimpijska prvakinja v kajaku in kanuju Jessica Fox dobro okreva po operaciji tumorja na ledvici.

Foto: Facebook/Jessica Fox

Na svetovnem pokalu kajakašev in kanuistov na divjih vodah v Tacnu bo konec tedna manjkala avstralska trikratna olimpijska prvakinja Jessica Fox. Slednja je danes razkrila, da je morala na operacijo tumorja na ledvici, zato je letos predčasno zaključila sezono. A kot je dodala, je bila operacija uspešna, zato se z dobro voljo odpravlja na okrevanje.

"V zadnjih tednih sem bila v pravem vrtincu. A sem v redu - imam nekaj novih grčastih brazgotin, malo manj ledvice in sem veliko bolj žilava," je na svojih družbenih omrežjih zapisala 31-letna Avstralka Jessica Fox.

V Franciji rojena športnica je aktualna olimpijska prvakinja v kategorijah C1 in K1. Na štirih igrah je skupaj osvojila kar šest odličij. S SP ima Avstralka 10 kolajn, dejavna pa je tudi izven čolna, saj je članica komisije športnikov pri Mednarodnem olimpijskem komiteju.

