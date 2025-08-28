Na svetovnem pokalu kajakašev in kanuistov na divjih vodah v Tacnu bo konec tedna manjkala avstralska trikratna olimpijska prvakinja Jessica Fox. Slednja je danes razkrila, da je morala na operacijo tumorja na ledvici, zato je letos predčasno zaključila sezono. A kot je dodala, je bila operacija uspešna, zato se z dobro voljo odpravlja na okrevanje.