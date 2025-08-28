Četrtek, 28. 8. 2025, 13.17
8 minut
Jessica Fox uspešna okreva po operaciji tumorja
Na svetovnem pokalu kajakašev in kanuistov na divjih vodah v Tacnu bo konec tedna manjkala avstralska trikratna olimpijska prvakinja Jessica Fox. Slednja je danes razkrila, da je morala na operacijo tumorja na ledvici, zato je letos predčasno zaključila sezono. A kot je dodala, je bila operacija uspešna, zato se z dobro voljo odpravlja na okrevanje.
"V zadnjih tednih sem bila v pravem vrtincu. A sem v redu - imam nekaj novih grčastih brazgotin, malo manj ledvice in sem veliko bolj žilava," je na svojih družbenih omrežjih zapisala 31-letna Avstralka Jessica Fox.
V Franciji rojena športnica je aktualna olimpijska prvakinja v kategorijah C1 in K1. Na štirih igrah je skupaj osvojila kar šest odličij. S SP ima Avstralka 10 kolajn, dejavna pa je tudi izven čolna, saj je članica komisije športnikov pri Mednarodnem olimpijskem komiteju.
Preberite še: