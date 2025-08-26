Ajda Novak finalistka paralelnega slaloma na Ljubljanici

Kajakašica Ajda Novak je veslala v finalu ekshibicijskega paralelnega slaloma na Ljubljanici, ki služi kot uvod v tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Ta bo med petkom in soboto potekal v Kajakaškem centru Tacen.

Pri Čevljarskem mostu so se na tekmi paralelnega slaloma predstavili tekmovalci in tekmovalke, ki bodo konec tedna tekmovali na Savi, pa tudi nekaj mladih obetavnih slovenskih slalomistk in slalomistov.

Izmed slovenskih predstavnikov je najdlje prišla Ajda Novak, ki je šele v finalu morala priznati premoč tekmici. Za las je bila namreč hitrejša Kitajka Li Shiting.

V polfinalu sta obstali Monica Doria iz Andore in Francozinja Eva Pietracha. Na startu sta bili še dve slovenski predstavnici, Lea Novak in Sara Belingar sta obstali v četrtfinalu, Lea Novak je izgubila dvoboj z Ajdo Novak, Sara Belingar pa je priznala premoč Dorii.

V moškem kajaku je v finalu slavil Francoz Mathurin Madore, ki je postavil boljši skupni čas od Britanca Sama Leaverja. V polfinalu sta finalista izločila Brazilca Pedra Goncalvesa in Italijana Xabierja Ferrazzija.

V četrtfinalu je slovenske barve zastopal Tin Kos, ki pa je premoč priznal kasnejšemu zmagovalcu Madoreju. Domen Bregar, Gašper Vinkovič, Tadej Tilinger, Jernej Kramer, Lucija Požlep in Aljaž Grzin so obstali v osmini finala.

V moškem kanuju so za popolno prevlado poskrbeli Francozi. Zmagal je Mewen Debliquy, drugi je bil Yohann Senechault. V konkurenci kanuistov tokrat na startu ni bilo slovenskih predstavnikov.

Vrhunec kajakaškega tedna sledi med petkom in nedeljo, ko bodo savske brzice gostile predzadnjo letošnjo tekmo za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah.

