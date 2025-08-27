Tacen odpira zadnji del sezone slalomistov na divjih vodah

Do konca sezone slalomistov na divjih vodah so še tri pomembnejše tekme. Pred svetovnim prvenstvom v Avstraliji se bodo merili na dveh tekmah svetovnega pokala, prva bo na sporedu že konec tedna v Tacnu. V petek bodo na Savi na delu kajakaši, v soboto kanuisti, v nedeljo pa bodo kajakaši tekmovali še v krosu.

Slovenska zasedba ima na domači tekmi vselej visoke cilje. Kanuiste, ki so lani v Tacnu na evropskem prvenstvu pobrali vse, kar se je pobrati dalo, nekoliko skrbi vremenska napoved, ta za petek in soboto napoveduje dež. Z obilnejšimi padavinami bi se povišal vodostaj, s tem pa bi se precej zmanjšala prednost domače proge.

"Tacen te vedno lahko preseneti, proga nikoli ni ista, vedno se je treba prilagajati, če je vodostaj višji, še toliko bolj. Trenirali smo po nizkem vodostaju, če bo ta višji, bo precej težje. Ne glede na vse gremo po visoke uvrstitve," pred tekmo razmišlja Luka Božič, ki je po treh tekmah svetovnega pokala med Slovenci v najboljšem položaju. Zmagovalec uvodne tekme v Seu d'Urgellu zaseda drugo mesto, s 134 točkami za 17 točk zaostaja za vodilnim Francozom Yohannom Senechaultom.

Luka Božič Foto: Aleš Fevžer

"Čeprav je svetovno prvenstvo še vedno moj glavni cilj sezone, pogledujem tudi na skupni seštevek svetovnega pokala. Predlani sem ga dobil, seveda bi si želel to ponoviti. V ta namen sem šel med poletnim odmorom tudi na prizorišče zadnje tekme v Augsburg, da se nekoliko privadim na tamkajšnjo progo," je željo po visoki uvrstitvi v svetovnem pokalu potrdil Primorec. Benjam Savšek je boj za skupno najvišja mesta izločil s svojih misli. Foto: Aleš Fevžer Visoko v svetovnem pokalu lahko poseže tudi Žiga Lin Hočevar, trenutno je 103 točkami deveti, medtem ko je veteran Benjam Savšek boj za skupno najvišja mesta izločil s svojih misli.

"Tudi letos mi ne bo uspelo osvojiti svetovnega pokala, možnosti sem zapravil v prvem delu sezone, ko sem se preveč ukvarjal z mislimi, kako deluje nov čoln, na koncu pa spoznal, da drži pregovor, da se dobrega starega konja ne menja, in se vrnil v starega. Kljub vsemu pa se v nadaljevanju sezone želim dokazati na tekmah, tako doma kot na svetovnem prvenstvu, kjer bom branil naslov," razmišlja nekdanji olimpijski prvak.

Podobno kot Savšek med kanuisti je slab prvi del sezone beležil Peter Kauzer med kajakaši, vsaj na dveh tekmah je bil je v senci bronastega z evropskega prvenstva Martina Srabotnika. A Hrastničan še ni vrgel puške v koruzo v boju za skupni seštevek.

"Že dostikrat, ko sem bil že v izgubljenem položaju, sem se na zadnjih tekmah popravil in prišel do visoke uvrstitve, enkrat celo do zmage. Letos je zmaga nemogoča, lahko pa se prebijem k vrhu. Odpočil sem se, odpravil zdravstvene težave, tako da verjamem, da sem lahko dober," je optimistično razpoložen Kauzer.

"Letos je zmaga nemogoča, lahko pa se prebijem k vrhu," pravi Peter Kauzer. Foto: Aleš Fevžer

Med ženskami bo prva slovenska adutinja v Tacnu Eva Alina Hočevar, ki bo tako kot njen brat Žiga Lin tekmovala v vseh treh disciplinah. Za Ljubljančanko je naporno poletje, v katerem je blestela na največjih tekmah kategorije do 23 let. Zato je bila predvsem mentalno utrujena, a kot pravi, se je spočila in pripravljena čaka na tacenske tekme.

"Do zdaj sem izpolnila vse cilje, ki sem si jih zadala, v Tacnu pa želim občutke s tekem evropskega in svetovnega prvenstva do 23 let prenesti tudi na člansko tekmo. Domača tekma ima prednosti in slabosti. Navijači ti močno pomagajo, a hkrati je tudi pritisk večji. Upam, da ga bom premagala in pokazala vožnje, kot si želim," je svojo željo predstavila mlada tekmovalka.

Eva Alina Hočevar Foto: Aleš Fevžer

Prireditelji tekem, na katerih bodo poleg omenjenih Slovenijo zastopali še Ajda Novak (kajak, kros), Alja Kozorog (kanu), Lea Novak (kajak in kanu), Naja Pinterić, Jan Ločnikar in Jakob Šavli (vsi kros), zatrjujejo, da so na tekmo pripravljeni, obiskovalce pa opozarjajo, naj se zaradi težav s parkirišči v Tacen odpravijo z mestnim avtobusnim prevozom (lastniki vstopnic imajo prevoz brezplačen) ali s kolesom (pripravili so posebno kolesarnico). Nekaj prostora na bližnjih parkiriščih pa bo vendarle na voljo.