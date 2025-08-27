Znan slovenski jazz kitarist Primož Grašič, sicer tudi član Big Band RTV Slovenija, je na svojem Facebook profilu sporočil, da je v jeseniški bolnišnici prestal operacijo črevesja in bo zato zaradi dolgotrajnega okrevanja z odrov odsoten okoli dva meseca.

"Včasih te življenje boža, včasih pa opozarja. Trenutno ležim v bolnici na Jesenicah, po operaciji črevesja," je na svojem Facebook profilu sporočil znan slovenski kitarist in član Big Banda RTV Slovenija Primož Grašič.

Dodal je tudi, da bo tokrat njegovo okrevanje trajalo približno dva meseca, zato v tem času ne bo nastopal. "Zaenkrat gre vse po načrtih, hvala vsem za lepe misli, ki sem jih prejel do sedaj. To sem napisal, da bo iz prve roke. Se javim," je še ob fotografiji iz bolnišnice na Jesenicah zapisal eden najboljših slovenskih kitaristov.

Pod Grašičevo objavo se je zvrstilo veliko število dobrih želja po njegovem čim hitrejšem okrevanju, mnogi pa so mu poslali tople in opogumljajoče besede in mu zaželeli hitro vrnitev na koncertne odre.

Bolezen je legendarnega 57-letnega glasbenika doletela ravno med festivalom Jazz kamp Kranj, ki ga z bratom ustvarjata že 22 let in je potekal med 13. in 23. avgustom, zato je že pretekli teden Grašič nastop na njem odpovedal. Na festivalu sta letos nastopili tudi naša evrovizijska predstavnica Ana Soklič in legendarna jazz pevka Mia Žnidarič.

