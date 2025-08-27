Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
27. 8. 2025,
11.57

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
jazz Jesenice črevesje okrevanje operacija Primož Grašič kitarist glasbenik

Sreda, 27. 8. 2025, 11.57

47 minut

Kitarist Primož Grašič se je javil iz bolnišnice, kjer okreva po operaciji črevesja

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Primož Grašič, kitarist | Primož Grašič bo zaradi operacije in nadaljnega okrevanja z odrov odsoten okoli dva meseca. | Foto Mediaspeed

Primož Grašič bo zaradi operacije in nadaljnega okrevanja z odrov odsoten okoli dva meseca.

Foto: Mediaspeed

Znan slovenski jazz kitarist Primož Grašič, sicer tudi član Big Band RTV Slovenija, je na svojem Facebook profilu sporočil, da je v jeseniški bolnišnici prestal operacijo črevesja in bo zato zaradi dolgotrajnega okrevanja z odrov odsoten okoli dva meseca.

"Včasih te življenje boža, včasih pa opozarja. Trenutno ležim v bolnici na Jesenicah, po operaciji črevesja," je na svojem Facebook profilu sporočil znan slovenski kitarist in član Big Banda RTV Slovenija Primož Grašič.

Dodal je tudi, da bo tokrat njegovo okrevanje trajalo približno dva meseca, zato v tem času ne bo nastopal. "Zaenkrat gre vse po načrtih, hvala vsem za lepe misli, ki sem jih prejel do sedaj. To sem napisal, da bo iz prve roke. Se javim," je še ob fotografiji iz bolnišnice na Jesenicah zapisal eden najboljših slovenskih kitaristov.

Pod Grašičevo objavo se je zvrstilo veliko število dobrih želja po njegovem čim hitrejšem okrevanju, mnogi pa so mu poslali tople in opogumljajoče besede in mu zaželeli hitro vrnitev na koncertne odre.

Bolezen je legendarnega 57-letnega glasbenika doletela ravno med festivalom Jazz kamp Kranj, ki ga z bratom ustvarjata že 22 let in je potekal med 13. in 23. avgustom, zato je že pretekli teden Grašič nastop na njem odpovedal. Na festivalu sta letos nastopili tudi naša evrovizijska predstavnica Ana Soklič in legendarna jazz pevka Mia Žnidarič.

Oglejte si še:

Andrej Stare
Trendi Andrej Stare v bolnišnici zaradi sepse, nato so mu odkrili raka
Žiga Papež
Novice Maribor: družina ga je na podvig življenja pospremila s solzami v očeh
jazz Jesenice črevesje okrevanje operacija Primož Grašič kitarist glasbenik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.