Jesenski dnevi vabijo na zanimive kulturne, glasbene in tudi družabne dogodke po vsej Sloveniji. Ta konec tedna bo v znamenju jazzovske elegance, čarovniških prigod, tekaškega adrenalina in nostalgičnih melodij. Izbrali smo nekaj najbolj zanimivih prireditev, ki bodo popestrile prihajajoče dni, od koncertov do družinskih doživetij. Vabimo vas, da dogodke, ki jih želite obiskati ta konec tedna, poiščete tudi v zavihku Siol Dogodki .

Festival Oktober Jazz – koncert tria Tanie Giannouli

V okviru 10. edicije festivala Oktober Jazz bo grška jazz pianistka Tania Giannouli skupaj s trobentačem Jean-Paulom Estiévenartom in oudistom Kyriakosom Tapakisom ustvarila edinstveno glasbeno doživetje, ki prepleta Vzhod in Zahod. Trio s svojimi avtorski skladbami briše meje med sodobno, svetovno in jazz glasbo ter poslušalce popelje v čarobno zvočno pokrajino. Po koncertu bo sledila degustacija vin Posestva Pintar – popoln zaključek umetniškega večera.

(Fl)etna noč čarovnic s Fake Orchestra

Na Vetrinjskem dvoru bo na noč čarovnic ponovno zaživela prava čarovniška pravljica. Otroci bodo ustvarjali, se igrali in si poslikali obraze, zvečer pa bo sledil koncert skupine Fake Orchestra ter pravljica za male in velike čarovnice. Dogodek, poln smeha, pesmi in domišljije, bo znova napolnil ulice s čarobno energijo – ne pozabite metel in čarobnih napojev!

Foto: Shutterstock

Noč čarovnic v Selnici ob Dravi

V Selnici ob Dravi bo ponovno zavrelo v čarovniškem kotlu. Dogodek, ki ga pripravlja društvo Godi mi, prinaša kulinarično delavnico, poslikavo obraza in skrivnostno vedeževanje iz kart. Obiskovalci bodo lahko kuhali z bučo, okušali jesenske dobrote in se zabavali ob prijetnem druženju pod jesenskim nebom.

Predstava Transport: Odhod

Lutkovno gledališče Ljubljana s predstavo Transport: Odhod na odru odpira pomembno okoljsko razpravo. Skozi intimno zgodbo opozarja na prekomerno izkoriščanje narave, poplave in podnebne spremembe ter nas vabi k razmisleku o trajnostni prihodnosti. Poetična in vizualno močna predstava nas spomni, da reka vedno najde svojo pot – tudi takrat, ko jo človek želi ukrotiti.

Tek Vipavskih nočnih 7

Tekaško društvo Burja vabi na že tradicionalni večerni tek po slikoviti Vipavi. Tekači bodo preizkusili svojo kondicijo na sedemkilometrski trasi, ki vodi mimo zgodovinskega starega gradu in čez mostove nad hudournikom Belo. Dogodek združuje šport, naravo in prijetno druženje pod zvezdami vipavske doline.

Foto: Shutterstock

Koncert Raiven

Glasbena alkimistka Raiven premierno prihaja v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, kjer bo nastopila v razširjeni zasedbi godal, tolkal in kitare. Posebni gostji večera bosta evrovizijski pevki Luna in Aiko, kar obeta večer prepleten z vokalno močjo, estetiko in inovativno glasbo, ki presega žanrske meje.

Predstava Budale

Špas teater v komediji Budale z duhovitostjo razgalja človeško neumnost v vseh njenih odtenkih. Jernej Kogovšek, Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin in Lucija Harum s satiričnim humorjem prikažejo, da brez kančka “žlahtne gluposti” življenje ne bi bilo tako zabavno. Pripravite se na večer smeha in samoironije, kjer se boste zagotovo prepoznali.

Koncert skupine Crvena jabuka – 40 let

Legendarna sarajevska skupina Crvena jabuka praznuje 40 let delovanja z veliko evropsko turnejo, ki se bo ustavila tudi v Mariboru. Občinstvo bo uživalo v večeru nostalgičnih uspešnic, kot so »Tamo gdje ljubav počinje« in »Bježi kišo s prozora«. Njihova glasba, prežeta z romantiko in emocijo, bo spomnila na čase, ko je bila Jugoslavija še utripala v ritmu ljubezni.

Dan odprtih vrat v Velenju

Mestna občina Velenje med počitnicami vabi otroke in mladino do 18. leta na brezplačen ogled treh muzejskih zakladov – Velenjskega gradu, Hiše mineralov in Muzeja usnjarstva na Slovenskem. Dan odprtih vrat je priložnost za raziskovanje zgodovine, narave in obrti, ki so zaznamovale to regijo.

Dancing Queen – ABBA Symphonic Tribute Show

Po razprodani turneji se ABBA Symphonic Tribute vrača z novo energijo in praznuje 50. obletnico kultne pesmi »Dancing Queen«. Na velikem odru bodo zazveneli vsi največji hiti skupine ABBA v simfonični preobleki – od »Mamma Mia« do »The Winner Takes It All«. Pripravljeni na razkošen večer nostalgije, bleščic in orkestralne moči?

Foto: Shutterstock