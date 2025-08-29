Kajakašica Eva Alina Hočevar je na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu osvojila drugo mesto in tako prišla do četrtih stopničk na tej ravni tekmovanja. Nato je drugo mesto na domači tekmi osvojil še kajakaš Žiga Lin Hočevar. "Če zmore ona, zmorem tudi jaz," si je pred finalom rekel Žiga Lin in pri tem mislil na Evo Alino. Slovenski uspeh sta s četrtim in 12. mestom dopolnila Peter Kauzer in Martin Srabotnik.

Eva Alina Hočevar, četrta v dopoldanskih kvalifikacijah, je dobro poznano progo na savskih brzicah odveslala brez dotikov, malce hitrejša, za 0,73 sekunde, je bila le zmagovalka, Britanka Kimberley Woods. Tretje mesto je pripadlo Američanki Evy Liebfarth, ki je tudi brez kazenskih sekund zaostala za 3,76 sekunde. Ria Šribar, ki tekmuje za ZDA, je finale končala na šestem mestu s 6,54 sekunde zaostanka ob dveh dotikih. Že v kvalifikacijah sta obstali Ajda Novak z 18. in Lea Novak z 41. mestom.

Eva Alina: Izjemno, da v obeh disciplinah konkuriram najboljšim

Eva Alina Hočevar Foto: Aleš Fevžer "Izjemno je, da v obeh disciplinah konkuriram najboljšim, ta tekma je dokazala, da sem letos ogromno napredovala. Danes sem se klub groznemu vremenu odlično počutila, čeprav je bilo nekaj manjših napakic, sem jih zaradi poznavanja proge, brez večjih težav reševala. Svoje so dodali navijači, ki so mi stali ob strani in sem jih dobro slišala," je razloge za svoj uspeh opisala Eva Alina.

Mlada tekmovalka je priznala, da se tudi tokrat živčnosti pred startom ni znebila, a ji ta uspeha ni preprečila. "Nov sistem tekmovanja, z eno kvalifikacijsko vožnjo in brez polfinala, je zahteven, poleg tega domača proga prinese tudi nekaj slabosti. Tudi prejšnji vikend se nisem počutila najboljše in nisem imela dobrih občutkov. Zato sem bila pred kvalifikacijami živčna, ravno tako pa tudi pred finalom, a sem uspela umiriti misli. Deseto mesto mi ne bi pomenilo veliko, zato sem vesela, da mi je vožnja tako dobro uspela, da sem se zavihtela na zmagovalni oder," se je smejalo Ljubljančanki.

Žiga Lin: Zgornji del je bil fantastičen

Žiga Lin Hočevar Foto: Aleš Fevžer Žiga Lin Hočevar je že v kvalifikacijah napovedal boj za stopničke, saj je imel četrti čas, v finalu pa je še nadgradil vožnjo in končal zgolj za zmagovalcem, Francozom Titouanom Castryckom. Za njim je zaostal za 2,39 sekunde. Tretji je bil Poljak Mateusz Polaczyk, ki je za zmagovalcem zaostal za 3,28 sekunde. S tem pa je le za šest stotink sekunde ugnal četrtouvrščenega Petra Kauzerja. Martinu Srabotniku se nastop ni posrečil in je po 54 kazenskih sekundah pristal na dnu 12 finalistov.

"Vožnja je bila res lepa, še posebno zgornji del je bil fantastičen. Lani sem bil petkrat ali šestkrat v finalu, a najboljši četrti. Vedno sem hotel čez sebe, tokrat pa teh napak nisem hotel ponoviti. Umiril sem se, škoda je le, da v spodnjem delu voda ni sodelovala z mano, saj bi lahko tudi zmagal. Sem pa zelo vesel tudi drugega mesta, predvsem pa lepe predstave," je dejal Hočevar, ki se ni obremenjeval s progo kot njegov starejši reprezentančni kolega Peter Kauzer.

Kauzer: Na tak način v tej konkurenci nimaš kaj praskati

Peter Kauzer Foto: Aleš Fevžer Ta je prišel do najboljšega rezultata sezone, bil je četrti, za tretjim mestom je zaostal vsega šest stotinksekunde, a po tekmi ni bil najboljše volje. "Glede na to, kakšno vožnjo sem pokazal, sem lahko zadovoljen s četrtim mestom. Startal sem se v redu, nato pa se mi je vožnja začela podirati, zaostanek sem nabiral po vsaki kombinaciji. Na tako lahki progi in na tak način v tej konkurenci nimaš kaj praskati. Če ti ne zleti od starta do cilja, je brez veze," je bil kritičen do svojega finalnega nastopa Hrastničan, ki pa je bil v kvalifikacijah še počasnejši, v finale se je uvrstil kot deseti.