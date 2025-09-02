Diši po številnih slovenskih medaljah po Augsburgu, prednjači vsestranska Eva Alina Hočevar

V Augsburgu bo konec tedna zadnja tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Na predzadnji v Tacnu so slovenski tekmovalci zabeležili kar nekaj odličnih uvrstitev, osvojili so štiri kolajne, a kar se tiče skupnega seštevka svetovnega pokala, v ne povsem pravih disciplinah, da bi lahko po Augsburgu računali na veliko bero odličij.

Kakšno pa je dosegljivo, zadnja tekma namreč prinaša dvojne točke, tako da se lahko vrstni red še dobro pomeša. Največ možnosti ima Eva Alina Hočevar, v igri za visoka mesta je še v prav v vseh disciplinah.

V kajaku je na četrtem mestu, ima 164 točk, za vodilno, Nemko Ricardo Funk, zaostaja za 28 točk, za drugouvrščeno, Američanko Evy Leibfarth 16, za tretjeuvrščeno, Britanko Kimberley Woods, pa le pet točk. Tudi v kanuju zanjo še ni vse izgubljeno, z 99 točkami je sicer na 16. mestu, a razlike so zelo majhne, tako da je napredek možen.

Zadnja tekma bo odločala tudi o seštevku krosa, tako posamičnega kot klasičnega na izpadanje. Tudi v teh dveh je Ljubljančanka v dobrem položaju, v posamičnem je sedma z 19 točkami zaostanka za tretjim mestom, v klasičnem pa s 23 točkami zaostanka za tretjim mestom sedma.

Božič želi ponoviti skupno zmago

Luka Božič se s partnerico v domačih krajih ob Soči podaja tudi v hotelirske vode. Foto: Ana Kovač Pred Tacnom je odlično kazalo kanuistu Luki Božiču, ki je bil v seštevku na drugem mestu. "Vsekakor želim ponoviti skupno zmago, ki sem se je veselil pred dvema letoma. Tudi zaradi tega sem se poleti odločil za enotedenski trening na progi v Augsburgu, da bom za zadnjo tekmo pripravljen," je še pred tekmovanjem na domači progi o najvišjih mestih razmišljal Božič.

A Primorec, ki se s partnerico v domačih krajih ob Soči podaja tudi v hotelirske vode, ni pričakoval, da bo na savskih brzicah doživel takšen polom. Ostal je brez točk, zasedel je 45. mesto, kar je njegova najslabša uvrstitev v zadnjih 12 letih. Po njej je bil razočaran, izognil se je novinarskim mikrofonom, oglasil pa se je na spletu, v svojem sporočilu je zapisal, da se bo iz napak poskušal kaj naučiti.

Teoretične možnosti za naskok na stopničke v skupnem seštevku še ima. Zdaj je na sedmem mestu, zbral je 136 točk, vodilni Francoz Yohann Senechault jih ima 206, njegova rojaka na drugem in tretjem mestu, Mewen Debliquy in olimpijski prvak Nicolas Gestin, pa 179 oziroma 172.

Savšek bo reševal sezono na SP

Benjamin Savšek si želi dobre popotnice za Avstralijo. Foto: Nina Jelenc Na kakšen skok, če bo odpravil napake, ki se mu letos dogajajo v kanuju, lahko računa tudi Žiga Lin Hočevar. V Augsburgu bo branil lansko zmago, v skupnem seštevku pa je s 126 točkami na devetem mestu.

Na skupni seštevek pa ne računa več Benjamin Savšek, za katerim je slaba sezona, ki jo bo poskušal rešiti na svetovnem prvenstvu.

"Za dobro popotnico za Avstralijo bi bilo dobro, da bi v Augsburgu zabeležil kakšno dobro uvrstitev. Za to ta tekma zame ne bo nepomembna," meni nekdanji olimpijski prvak, ki mu olimpijska proga v Augsburgu sicer ni najbolj všeč.

Peter Kauzer je na robu elitne deseterice. Foto: Ana Kovač

V moškem kajaku je od Slovencev trenutno v najboljšem položaju veteran Peter Kauzer. S 112 točkami zaseda deseto mesto, tudi v tej disciplini sta na vrhu dva Francoza, Titouan Castryck ima 226, Anatole Delassous pa 169 točk. Tretji, Poljak Mateusz Polaczyk, ima na svojem računu 164 točk. Hočevar je 19., Martin Srabotnik pa 24.

Tekma v Augsburgu se bo s posamičnim kajakaškim krosom začela v četrtek, v petek bodo na delu kajakaši, v soboto kanuisti, v nedeljo pa bodo na sporedu še ekipni boji v krosu.