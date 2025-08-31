Slovenska kajakašica Eva Alina Hočevar je na tekmi svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah v Tacnu prišla še do drugega odličja. Potem ko je bila v petek druga v klasičnem slalomu, je isto uvrstitev ponovila tudi v posamičnem krosu. Za sekundo in 26 stotink je bila od nje hitrejša le Francozinja Camille Prigent. Žiga Lin Hočevar je bil v moški konkurenci peti. Za presenečenje je v krosu poskrbel mladi Jan Ločnikar, ki je zasedel drugo mesto.

Foto: Nina Jelenc

"Start je bil popoln, brez napake in tudi prva protitočna vrata sem odpeljala tako, kot je treba, čoln mi je potem stekel. Na sredini proge sem malo izgubila ravnotežje, ampak sem rešila, tako da se mi zdi, da sem mogoče tam izgubila zlato medaljo, čeprav je Prigent na progi res letela. Kapo dol za njeno vožnjo. Dala sem vse od sebe, vso energijo, ki sem jo imela, vesela sem, da se je obrestovalo," je po srebru v najmlajši disciplini tega športa dejala Hočevar, ki bo poskušala napasti vrh tudi v izločilnih bojih.

Tretje mesto je zasedla Američanka Evy Leibfarth.

Ajda Novak je bila deveta (+2,30), Naja Pinterič pa 34. (10,72). S tem je bila prepočasna za izločilne boje, ki se bodo začeli po moški posamični tekmi.

Žiga Lin Hočevar Foto: Nina Jelenc

"To je ena izmed mojih najboljših uvrstitev v tej disciplini"

Po sestri Evi Alini Hočevar se je na posamičnem krosu tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah izkazal tudi njen brat Žiga Lin. Ni se sicer uvrstil na zmagovalni oder, kot je to uspelo sestri, temveč je zasedel peto mesto.

"To je ena izmed mojih najboljših uvrstitev v tej disciplini, zelo sem zadovoljen. Tudi ta tekma je pokazala velik napredek v moji vožnji, lani je bil Joseph Clarke tudi do deset sekund hitrejši. Vsekakor pa sem imel še nekaj rezerve, napako sem naredil takoj po prihodu z zapornice, vse drugo je bilo odlično," je dejal Hočevar, ki je za najhitrejšim Britancem Josephom Clarkom zaostal za sekundo in 63 stotink.

Drugo mesto je zasedel Čeh Jakub Krejči (+0,90), tretje pa še en Britanec Sam Leaver (+0,95).

Jan Ločnikar do drugega mesta. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Popoldan je za nov slovenski uspeh poskrbel mladi, 22-letni Celjan Jan Ločnikar. V krosu je prišel vse do finala, v katerem je zasedel drugo mesto in se veselil svojega največjega uspeha v karieri v članski konkurenci. Premagal ga je samo Francoz Mathurin Madore, tretji je bil Italijan Alex Baldoni.

Žiga Lin Hočevar je izpadel v četrtfinalu, Jakob Šavli pa v kvalifikacijah. Pri dekletih je Ajda Novak prišla do četrtfinala, Eva Alina Hočevar se je poslovila že po osmini finala, Naja Pinterič pa po kvalifikacijah.

Zmagala je Nemka Andrea Herzog pred Japonko Mamoko Nagasu in Britanko Nikito Setchell.

Preberite še: